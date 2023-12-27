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警上網「釣到」亞錦賽賣黃牛票 北院裁定不罰：又沒付錢　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北「大巨蛋」風光舉辦亞錦賽。圖／引用自李四川臉書
台北「大巨蛋」風光舉辦亞錦賽。圖／引用自李四川臉書

日前閉幕的台北「大巨蛋」亞洲棒球錦標賽，賽程中警方抓賣「黃牛票」，江姓男子在臉書賣票，警方指控他多賺1200元，將江依社會秩序維護法移送法辦； 台北地院認為，江未取得實體票券，警察也沒付錢，裁定不罰。可抗告。

新北市警新店分局移送指出，江於臉書社團「演唱會【讓票、換票、球票】演唱會門票入場券」刊登販售第30屆亞洲棒球錦標賽2023年12月3日18時場次門票4張，約定每張加收300元的勞務代搶費。

員警網路巡查發現，佯裝買家與江聯繫，依江的指示在11月28日13時到超商繳費完成取票，勞務代搶費匯款至江的指定帳戶，警方說，江獲取不法價差1200元，違反社維法非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利的規定。

法官調查，佯裝買家的員警見江在臉書貼出讓票廣告與江接洽時，江在與員警對話的臉書私訊中稱「沒有現票，可以代刷加開區」、「事前勞務代搶費，300/張」、「搶到後再結清」、「自己去超商取」，可認定江當時已乏實際取得的門票。

法官審理認為，依警方移送意旨，員警沒有交付「黃牛票」的錢給江，難以認定江已完成社維法所指的「轉售票券圖利」行為，法條規定不罰未遂犯，所以江的行為與處罰要件不符，裁定不罰。

黃牛 演唱會 警察 價差

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