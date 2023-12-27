涉代辦西非國家有疑慮護照 移民公司負責人100萬交保

2018年至2020年間，長榮國際移民事業有限公司負責人賴雲萍、公關顧問賴軒儀及江姓業務員，涉代辦取得幾内亞比索的護照，一本帳戶收取1萬多美元。台北地檢署昨天指揮台北市警局中山分局、法務部調查局高雄市調查處、移民署基隆市專勤隊搜索2處，訊後諭知賴雲萍100萬交保、江50萬交保，兩人均限制出境出海、賴軒儀10萬交保。

據官網顯示，長榮國際移民事業有限公司成立於1995年，公司設於台北市中山區，專辦各國移民業務。

據了解，有民眾為了讓子女就讀外僑學校，以支付1萬多美元為代價，向移民公司購買西非國家幾内亞比索的護照。警方獲報，長榮國際移民公司代辦的護照恐有違法疑慮。