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大巨蛋工安意外釀死…業者願賠償千萬元 獲緩起訴1年

中央社／ 台北26日電

北市大巨蛋今年7月間發生工安意外，施作電信工程人員疑觸電昏迷送醫不治。台北地檢署考量業者願賠償包含保險金新台幣1100萬元，且支付部分款項，今天將業者緩起訴處分1年。

45歲工人今年7月5日於台北市信義區大巨蛋工地3樓天花板從事行動電源發射模組安裝拉線作業，疑似觸電倒在通風管上，同事發現後通報並送往醫院急救，仍不治死亡。台北市政府勞動檢查處立即前往該工地調查。

勞檢處調查後，發現現場作業附近有220伏特電壓且配電盤有直接接觸之虞，違反職業安全衛生法第6條第1項暨職業安全衛生設施規則第257條規定，現場先令3至5樓局部停工，並將這名工人的雇主及現場負責人移送台北地檢署偵辦。

北市府除了對業者開罰外，也召集相關上、下游業者、包商，與工人家屬展開協調，業者同意賠償家屬包含保險金在內共約1100萬元。

北檢偵辦後，考量家屬已獲得業者部分賠償，且同意不再追究，依過失致死等罪嫌，將涉案業者緩起訴，處分期間1年，但必須依照協調決議，在明年1月31日前支付剩餘賠償款，否則將撤銷緩起訴。

台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

北市 工人 保險 大巨蛋

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