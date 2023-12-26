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拿車行個資替郭台銘偽造240份連署書 這5人全遭起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住新北八里黃姓男子常到桃市龜山友人家與蔡男、李男、楊女及葉男等人聚會打牌，今年10月初蔡邀黃協助徵求鴻海創辦人郭台銘連署書，黃向開設租車行的葉男取得71位租車民眾身分證影本，由李男、楊女翻拍給印刷店列印輸出，涉嫌偽造約240份連署書，桃園地檢署偵結，將蔡等5名男女依行使偽造私文書、違反個人資料保護法起訴。

起訴指出，台北士林區62歲蔡男與新北八里46歲黃男、同住桃園八德、30餘歲李男楊女情侶檔，以及在新北泰山區開設租車行的37歲葉男等，經常相聚在桃園龜山區另名友人家聚集把玩骰子、撲克牌娛樂；蔡男為求郭台銘、賴佩霞順利通過連署門檻，今年10月6、7日間打牌時，邀黃一同徵集連署切結書。

黃男於是和李男楊女等人商量，可由葉男的車行取得不知情民眾的個人資料非法利用偽造連署書，黃當場致電詢問蔡，是否可以用他人的身分證件資料填寫連署書，獲蔡同意並提醒於同月18日前完成；同月8日凌晨由李姓情侶檔前往葉男的車行拿取租車民眾提供的國民身分證及駕照影本並翻拍，然後再將翻攝的71張證件圖檔，送至鶯歌區某印刷店，將電子檔調整後列印輸出，作為偽造連署書的證件。

蔡男於10月8日下午4點將300份空白連署書、連署專用章及原子筆、口紅膠、剪刀等文具用品，還有現金5000元交給黃，黃以line通知並將東西及現金全請人送交給李男，再由楊女於八德住處，將列印輸出的證件影本一一黏貼在連署書上，同時偽造簽名、蓋連署專用章，為了衝高份數，楊女還將部分民眾的資料重複連署，為避免被抓包，還分2次交給黃再轉交給蔡，案經租車民眾發現有異提告，桃園地檢署指揮台北市刑警大隊偵辦。

檢警調查，蔡男坦承交給黃男300份空白連署書，5000元是黃男指稱，李男等人為徵集連署書所需的文書影印費用，另於李的手機內查獲71張從葉男租車行翻攝所得的身分證影本，印刷店則列印輸出共140份影本；檢方清查，蔡男給付5000元僅為抄寫、影印約240份的勞務工作費用，而非賄賂連署人為特定連署人連署，未犯總統副總統選舉罷免法，而是盜用個人資料偽造連署書。

台北市蔡姓男子找黃姓牌友協助徵集連署書，黃和李男楊女等友人商議，向葉男取得租車客戶個資偽造連署書，桃園地檢署偵結，依行使偽造私文書、違反個人資料保護法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
台北市蔡姓男子找黃姓牌友協助徵集連署書，黃和李男楊女等友人商議，向葉男取得租車客戶個資偽造連署書，桃園地檢署偵結，依行使偽造私文書、違反個人資料保護法等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

連署書 桃園 郭台銘

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