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甲級證照獎勵金5萬元！移民署鼓勵新住民考檢定 提高競爭力

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
劉麗君女士（右1）榮獲111學年度甲級技術士證照（女裝）獎勵金，開心和家人合影。記者翁至成／翻攝
劉麗君女士（右1）榮獲111學年度甲級技術士證照（女裝）獎勵金，開心和家人合影。記者翁至成／翻攝

移民署為鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，提高社會競爭力，推出新住民及子女獎助（勵）學金計畫，112學年度甲級技術士證照獎勵金由3萬元調高為5萬元，新住民若近3年內考取甲、乙、丙級或單一級別技術士證可以申請證照獎勵金。預計明年2月22日至3月22日報名。

來自大陸的新住民劉麗君女士，甫獲111學年度甲級技術士證照獎勵金，她受訪說，自己對女裝製作有深厚興趣，2020年在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的服裝樣板設計班，接受紮實的900小時專業訓練，感謝老師傳授專業技能，讓她順利在2021年3月考取女裝乙級技術士證照，且信心的報名甲級技術士證照考試。

劉麗君和先生育有2個女兒，劉說，收到甲級考試通知時，先生為了讓她專心練習及準備考試，在寒假及過年期間照顧2個女兒，2個女兒也很開心能擔任劉女士服務設計的模特，在家人支持及老師鼓勵下，順利取得甲級女裝技術士證，期許未來能可繼續深造服裝或紡職品相關科系的研究所，做出屬於自己的品牌。

移民署表示，為鼓勵新住民學習技能，提升職場就業機會並減輕經濟負擔，自2018年起提供新住民甲、乙、丙級技術士證照獎勵金，更於2020年起增列單一級別技術士證照獎勵金，至今獲獎人數已逾4000人，期許新住民創造優勢，勇往「職」前。

112學年度新住民及子女獎助（勵）學金計畫將於明年2月22日開始報名。記者翁至成／翻攝
112學年度新住民及子女獎助（勵）學金計畫將於明年2月22日開始報名。記者翁至成／翻攝

新住民 移民署 勞動部

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