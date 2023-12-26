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苗檢破獲總統選舉網路賭盤 聲押1人獲准…檢方未透漏內容

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

總統大選腳步逼近，苗栗地檢署昨天破獲選舉網路賭盤，依總統副總統選舉罷免法、聚眾賭博罪嫌，向法院聲請羈押1人獲准，檢方沒有透露賭盤內容，表示避免影響選情。

調查局桃園市調查處今年12月19日，報請苗栗地檢署檢察官林宜賢指揮偵辦，檢察官為避免賭盤擴大對選情之影響，指揮桃園市調處、調查局北部地區機動工作站，及桃園市警局楊梅分局專案小組，持搜索票在苗栗市，查獲吳姓男子、鄭姓女子涉嫌經營網路博奕，賭博標的涉及總統、副總統選舉結果。

檢察官複訊後，認定吳男、鄭女涉嫌總統副總統選舉罷免法、聚眾賭博等罪嫌，向法院聲請吳男羈押禁見，鄭女諭知限制住居，法官昨晚以吳男有逃亡、湮滅證據，及勾串共犯之虞，且有羈押必要，裁准羈押禁見。

苗栗檢方呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件，可撥打0800-024099檢舉專線，一同守護民主根基。

苗栗地檢署昨天破獲選舉網路賭盤，依總統副總統選舉罷免法、聚眾賭博罪嫌，向法院聲請羈押1人獲准。圖／本報資料照片
苗栗地檢署昨天破獲選舉網路賭盤，依總統副總統選舉罷免法、聚眾賭博罪嫌，向法院聲請羈押1人獲准。圖／本報資料照片

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