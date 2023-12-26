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5根鋼釘狠釘穿腳背 台中格鬥場虐死人 判賠家屬1219萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大雅區1處格鬥訓練場2021年爆發大亂鬥，檢警查出該處是線上博奕「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，管姓負責人下令「處理」帶人來攻擊的連姓男子，還拿鐵鎚在連腳背狠釘5根鋼釘虐死他。刑事依殺人罪判管17年，民事再判管及15名同夥，應連帶給付連的家人1219萬元，可上訴。

檢警調查，管、連因財務糾紛，連2021年2月1日找13人攜鎮暴槍、鐵鎚、開山刀及頭套等，當晚6點多直搗管的訓練場，還掃射、拿鐵鎚破窗闖入喝令裡頭10多名少年不准動；管得知遇襲帶人支援，雙方20多人各持鐵管、球桿，鋁棒等一陣大亂鬥。

連等因寡不敵眾被打成重傷，管指示綑綁他雙手雙腳、朝他開槍射穿大腿，同夥甚至持鐵鎚朝管的右腳掌猛釘了好幾根鐵釘凌虐；警方獲報到場見連慘死在辦公室，現場混戰也留下大量木棒、鐵管。

台中地院刑事一審傳訊20多名參與混戰男子，交互比對說詞，並有現場採集血跡、指紋等鑑定報告及監視器等證物，認定管等犯行明確；法醫解剖發現，連腦出血、顱骨骨折，左大腿有槍傷，右腳背有5處小穿刺傷，最深3.5公分，幾乎穿透右足掌，符合遭釘子穿刺情況。

一審認為，管和連有財務糾紛互毆，造成連男斷送寶貴性命，痛斥管等視人命如草芥，對社會治安造成重大威脅，依殺人罪判管男17年，其餘10多人各判15年6月至13年8月不等。

連男的父親、妻子及兒子再提民事損害賠償，依醫療、殯葬費用，及撫養費1000多萬元及精神撫慰金450萬元，共求償1500多萬元。

管男抗辯稱，當天是連夥同10多人帶武器來找他尋仇，自己也受傷昏迷，其他人相繼制伏對方人馬或逃離，無事前謀議而共同造成連死亡，並主張全案起因是連那一方不法行為，連本身也有過失，應減輕賠償金額。

民事庭根據管等人在刑事偵查、審理相關事證，發現連男這方只剩3人時，管還有10多人，管下令「把他們都處理處理」指揮同夥反擊，眾人圍毆後連遭打趴在地，認定均為共同侵權人。

民事庭審酌，連父突失至親，連的兒子出生不到半年就失去爸爸，連的妻子也需要自行負擔扶養幼兒責任，無法再享親子天輪，3人身心煎熬、苦楚不可言喻，計算扶養費、精神撫慰金等，判管等16人，應連帶給付連父、連妻及連子各267萬元、713萬元及238萬元，一共1219萬元。  

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

多人 財務 殺人

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