桃園男上路炸街遭攔查 警一查身分被通緝...他嚇壞：真的假的

桃園一名31歲男子昨晚騎改裝車行經介壽路，因噪音太大被警方攔下，他強調自己的排氣管是前車主改裝，買來時就有，怎料警方一查身分，發現男子涉及洗錢防制法遭通緝，男子還嚇問「真的假的」渾然不知，員警除製單開罰，同時勸告男子應準時出庭，面對法律訴訟。

桃園警分局員警昨晚11點40分許外出巡邏，行經介壽路發現一名男子騎著改裝機車發出巨大噪音，於介壽路與保羅街口將人攔停盤查。

結果該名31歲張姓男子被員警攔下，問「是不是因為聲音太大？」他強調機車是自己透過網路與車主達成交易，登記在朋友名下，手續一切合法，至於排氣管是前任車主改裝的，買來就有了，但警方當場仍依法製單開罰。

結果員警在清查身分時，意外發現男子因涉及洗錢防制法遭發布通緝中，張男聽到自己通緝嚇了一大跳，緊張問「真的假的」，年節將屆張男擔心難過年，急著打電話給女友請她幫忙查詢，因心情激動還差點在電話中吵起來，員警勸告男子應準時出庭面對法律訴訟，經宣告權利後依法將人逮捕解送歸案。