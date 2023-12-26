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愛慕180公分的他...女送球拍性欲高漲撲倒強吻摸鳥 1證據判有罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓女子與一名男子同是羽球社團成員，潘女在去年間以贈送球拍為由，邀約男子到住處，潘女趁機強勾男子推倒床上後，親吻男子胸部、強摸下體，男子趁機以手機錄音蒐證，潘女僅認親吻，否認其他犯行，二審駁回上訴，判潘女1年7月徒刑。

判決指出，潘姓女子與一名身高180公分的男子是羽球社團團員，非男女朋友關係，去年5月11日晚間10時許，潘女以欲贈送羽球拍為由，邀請男子到住處拿球拍，男子抵達後，以球拍放在房間為由，引誘男子進入房間內。

男子拿完球拍欲離開，潘女隨即脫去上衣，以手勾男子的頸部，把男子勾倒到床上，男子掙脫起身後，潘女再次將推至床上，以身體壓制男子 ，期間男子一再表示拒絕及制止，潘女仍不予置理，執意將男子衣服掀起，親吻男子胸部、身體。

潘女手接著還隔著褲子碰觸男子下體，經男子奮力抗拒、掙扎、喝叱後，趁隙逃離，女子才未性侵男子得逞。

全案在台中地院審理時，潘女否認有妨害性自主犯行，辯稱僅有親吻男子，且強調當下男子沒有抗拒，還指控「他（男子）精神有問題與我沒有關係」。

法官審酌，此案有男子提供的錄音、通訊軟體資料，認為男子在案發前與潘女交好，無理由陷害女子，也認為潘女有提到「就跟我做愛一次」等情狀，有錄音譯文為證，認定潘女有表達要與男子做愛的意思，潘女既然以著手強制性交的強暴行為，即應負強制性交未遂的刑責，依法判刑1年7月。

全案上訴台中高分院後，合議庭認為，一審量刑適法，無裁量過當之處，駁回潘女上訴，維持一審原判，仍可上訴。

台中市潘姓女子涉嫌在去年間欲性侵羽球社團男團員，台中高分院判她1年7月徒刑。示意圖／ingimage
台中市潘姓女子涉嫌在去年間欲性侵羽球社團男團員，台中高分院判她1年7月徒刑。示意圖／ingimage

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