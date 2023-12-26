周典論收押禁見 女兒周佳琪：捍衛清白提抗告

國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，今天屏東縣議會有29名議員出面聲援，周典論的兒女均出席，其中次女屏東市長周佳琪表示，捍衛清白，今天會提抗告。

屏東縣議會有55席議員席次，國民黨與無黨籍共29名縣議員今天上午聲援周典論，高喊「聲援硬漢議長、下架綠色恐怖」，周典論兒女包含屏東市長周佳琪、昨天也遭約談交保的國民黨中常委周孟蓉皆出席。

屏東縣副議長盧文瑞接受媒體聯訪指出，周典論23日才赴凱道為國民黨總統候選人侯友宜站台、24日分別在恆春鎮及東港鎮為國民黨副總統候選人趙少康助選，25日隨即遭檢調以涉嫌郭台銘連署案為由搜索並羈押。

盧文瑞強調，在大選倒數時刻，令人高度懷疑是政治迫害，企圖影響選舉結果，對此感到十分遺憾及不服；明天全國正副議長聯誼會也會在新北市聲援周典論。

周佳琪則表示，面臨大選時刻接近，用收押的方式對待屏東最高民意機構的議長，認為是政治介入司法，為捍衛清白，今天將會提出抗告。

「最擔心的就是父親的身體。」周佳琪說，因為父親平常會服用心臟藥物，又比較怕冷，希望煎熬盡快度過。