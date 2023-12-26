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北市文山區KTV前持刀傷人案 警速逮2嫌送辦

中央社／ 台北26日電

北市文山區今天凌晨發生持刀傷人案，20歲楊男和友人要到KTV消費，適逢另一方陳男3人正要離場，雙方在門口互不相讓起爭執，楊男持摺疊刀傷人，警方獲報逮2嫌送辦。

台北市警察局文山第二分局今天凌晨4時48許接獲通報，位於羅斯福路6段的一間KTV前發生民眾口角和持刀傷人案，轄下景美派出所立即指派線上警力抵達現場處理。

經調查了解，涉案的20歲楊男和同行友人、竹聯幫青堂成員22歲楊蔡男子於案發時欲進入KTV消費，在門口遇到剛結束消費的陳男等3人，由於門口過窄，雙方互不相讓，因此起口角糾紛、互嗆。

期間楊男取出隨身攜帶的折疊刀攻擊，分別劃傷陳男肚皮和林男臀部，共犯楊蔡男子見狀也出手攻擊顏男。

警方到場見狀，立即以優勢警力逮捕楊男和共犯楊蔡男子，全案詢後將依殺人未遂罪解送台北地檢署偵辦。

另外，受傷一方3男都意識清楚，經協助送萬芳醫院就醫後，目前都無大礙。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

KTV 北市 殺人

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