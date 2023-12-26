檢察官酸「辯護人不認真」 律師回嗆：不要人身攻擊

全台首件國民法官案周五將宣判，昨起台中地院密集連續審理5天，中院今就黃姓業務員被控殺人傳訊對面房客作證，檢、辯攻防持續擦出火花，檢方提屋內照片被辯方異議認為誘導，檢察官當庭酸「辯護人真的很不認真」，辯方也反嗆「不要人身攻擊」，今上午詰問完畢下午將續行審理。

全案起因於，黃男（22歲）愛慕同校的施姓男子遭拒，涉嫌2度躲藏他家並持刀猛砍施致死，檢方依殺人罪嫌起訴黃，中院抽籤由審判長兼受命法官唐中興審理，黃男由律師李宣毅、黃致豪及林陟爾為其辯護。

審判長唐中興今審前就先說明，要檢辯雙方就提出異議要適法，否則過多異議會干擾審判程序及國民法官判斷，今上午9點半傳案套房對面的吳姓房客作證，並由檢察官行主詰問。

檢察官張凱傑以PPT投影方式，並由吳男自行手持感應筆，就出租公寓大門內、樓梯間及走廊等畫面指出相關位置，辯護人李宣毅提出異議，表示相關畫面有以紅色方匡特定，有誘導、暗示證人行為。

張凱傑反駁稱「辯護人真的很不認真」，並說明這些都是警方採證的原始照片檔，檢方根本沒有後製，若辯方一開始要爭執就應先提出。

辯護人林陟爾則向唐中興反應，要審判長請檢察官「不要人身攻擊」，唐除裁示辯方異議駁回外，但也請檢方聚焦在訴訟程序上，張凱傑也致歉並表示自己口德不好，請辯方見諒。

檢方主詰問時，吳姓房客表示案發的603套房在他房間右前方，當天自己打掃途中聽到吵架聲、強烈撞擊房間門3次聲響，自己就靠近貼耳觀察，明確聽見裡頭2句對話包括「讓我走」，及「你坐這裡」、「你坐著」，並傳訊LINE給房東說「603在房內打架」、「2個男生在爭吵」等。

辯方反詰問時，吳也說住處套房隔音差，和603房客不認識，當天603內對話是誰講的他不清楚，沒聽見呼叫、叫喊聲，案發後有看到黃男傖惶跑出來，先是往陽台往下探頭，後又急忙跑下1樓。

唐中興並詢問吳男，吳在偵查中證詞有提到聽見「你坐這裡」是命令的口吻，並請他描述，吳認為根據他判斷2人對話，不像一般和諧語氣認為是命令。