不爽裝強波器被岳父碎念 3寶爸猛力搖晃撞死出生41天男嬰最終判關11年

高雄市林姓男子和同住岳父爭吵，把出生41天的兒子當出氣包，猛力搖晃兒子頭部撞擊自己的大腿，導致兒子顱骨骨折、顱內出血不治，一審依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判12年徒刑，二審改判11年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林（21歲）和吳姓妻子育有3名子女，並和岳父、岳母同住，林原本在飯店當房務，失業後工作難尋，還有小額借款需償還，經濟狀況不穩，常和岳父起衝突。

林2022年7月12日晚間，因房間訊號不好裝強波器，岳父認為沒經過同意，兩人又爆發爭執；林隔天凌晨回到房間後將氣出在剛出生41天的早產兒子上，徒手抓、捏兒子胸部，並大力搖晃兒子頭部撞擊自己大腿。

事隔3天，吳女凌晨起床餵奶，發現孩子喝不下，沒有反應，撫摸兒子身體全身冰冷，緊急通報消防局；救護人員抵達時男嬰已無呼吸心跳，送醫檢查出顱內出血、骨折，搶救後不治。

法醫解剖發現男嬰顱骨骨折出血，腦壓過大造成死亡，除頸部有勒痕，顱骨、肋骨和手骨都有新、舊骨折傷痕，臀部另有褥瘡。法院審理時，林稱平時就會和岳父爭執，當天又被岳父念，加上剛失業且被催債，心裡有氣、壓力無處宣洩，才會對兒子下重手。

法官認為，男嬰是35周早產兒，出生後身體本就脆弱，送醫時身上多處骨折，剛誕生的生命來不及長大，林身為生父卻傷害兒子至深，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑12年。