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氣前妻吹薩克斯風...彰化男拿刀猛砍愛人雙手險鬧人命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣楊姓男子與妻子離婚後仍同居，楊不滿妻子吹薩克斯風、上課，去年底酒後與前妻再起爭執後，持刀猛砍妻雙手、頭部，楊妻雙手被砍到血肉模糊，楊落網後辯稱，「只是要她別吹」，否認有殺人犯意，一審判刑6年2月，二審今仍認定涉犯殺人未遂罪，但刑度減為4年6月。

判決指出，楊姓男子與妻子離婚後，仍同居在彰化縣住處，楊過去即與前妻吹薩克斯風及上課學習一事不滿，二人早有口角，去年12月11日晚間9時許，楊看到前妻手機訊息內，又有要參加薩克斯風活動的訊息，楊酒後不滿，與前妻口角。

雙方爭執時，楊男朝廚房移動，把前妻推撞廚房冰箱，導致前妻跌倒後，楊再拿起菜刀，以腳踢前妻背部，手持刀朝前妻雙手、頭部猛砍方式洩憤，楊前妻雙手被砍到血肉模糊、深可見骨，揮刀數已難以計算，頭也被砍到見骨，幸送醫後撿回一命。

楊男被依殺人未遂罪，移送法辦，不過楊男在彰化地院審理時，否認有殺人犯意，辯稱，沒有要從前妻的頭、臉砍，只有針對前妻雙手，讓前妻不要去吹薩克斯風。

一審依照醫院的驗傷報告，認為楊前妻除了有雙手的傷勢之外，楊前妻雙手所護的頭部，也有深可見骨的傷口，認為楊在盛怒之下，砍前妻雙手時，已預見縱然有可能砍到頭部，也不違反其本意，從重傷害的犯意，升高為殺人不確定故意，至為明確，因此依殺人未遂罪，判刑6年2月。

全案上訴台中高分院後，雖然仍認楊涉犯殺人未遂罪，但審酌當時楊有飲用酒精、服用精神科藥物，楊前妻也撤回傷害告訴，與楊達成和解，加上楊已坦認犯行，今審結酌減其刑，判刑4年6月，仍可上訴。

彰化縣楊姓男子在去年底涉嫌持刀砍殺前妻，台中高分院今判楊4年6月徒刑。圖／本報資料照
彰化縣楊姓男子在去年底涉嫌持刀砍殺前妻，台中高分院今判楊4年6月徒刑。圖／本報資料照

前妻 殺人

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