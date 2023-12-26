吸安男高速衝撞釀1死1傷喊「拯救地球」 關完6年半要強制治療3年

胡姓吸安男去年從彰化開夜車北上，在台北市區不斷闖紅燈，以120公里時速在士林承德路、中正路口撞死騎機車的陳姓保全，他當場喊叫「要拯救地球」，檢方依殺人罪起訴，士林地院依殺人未遂罪判他6年6月刑。胡和檢方皆上訴，胡的律師稱胡也是「被害人」，台灣高等法院今維持原刑度，但另外得在刑之執行完畢後入相當處所治療3年。

2022年7月2日晚上10時許，胡姓男子從國道三號快官、彰化系統北上，2日凌晨4點30分，駛入台北市區不斷闖紅燈，4點41分開至士林承德路、中正路口，以120公里時速衝撞前方停等紅燈的廖姓駕駛汽車，廖骨盆骨折。胡在衝撞廖的車子後，逆向駛入承德路，撞輾68歲陳姓保全，陳因多重頓創、顱腦損傷不治。

檢方查出，胡的安非他命檢驗結果第一次驗為陽性，第二次為陰性，顯示劑量很少。胡偵訊時稱看到紅燈有踩煞車，但「我要以我的生命為主」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我當下為了搶救世界，我一定要這樣做，當下不知道是真的人」、「要拯救地球，整個世界封冰」。

士院審理認為胡的車輛偏右行是因車輛失控，不具有殺人犯意，改論處殺人未遂罪。士院認為，胡以高速衝撞廖的轎車，廖幸經搶救而救回一命，但陳姓騎士卻身亡，應予譴責，考量他患有精神疾病，以致辨識和控制能力降低等情狀，判他6年6月刑。

檢方認為胡應可預見在市區飆車的後果，犯的是殺人罪，一審判決不當，提上訴。胡也上訴，11月28日坐輪椅出庭，法扶律師主張他是「疲勞駕駛」，犯的是過失致死、過失傷害罪。

死者的兒子指胡姓男子沒有悔意，應該要從重量刑。檢察官指出，胡長期吸食安非他命而引起藥癮、精神疾病，這些並非死者的錯，胡顯然漠視生命。

胡的律師表示，因胡犯的是刑案，保險無法理賠，但房產遭被害人查封扣押，並非無意處理賠償問題。律師還指不管胡是精神病發或是疲勞駕駛，和被害人一樣「都是本件的被害人」，已付出該負的責任，請法官適當量刑。胡在最後陳述時表示「沒話說」。