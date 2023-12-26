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比丘稱投資騙女信徒700萬 他拿去買屋繳頭期款判4年6月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市1名比丘釋覺海被信徒黃女指控，遊說她投資宜蘭民宿、賣糕點，他願作連帶保證人慫恿黃女向農會貸款700萬元交給他。因民宿投資案沒有下文，黃女詢問他都閃爍其辭，才知道這筆錢被拿去買新房繳頭期款，憤而提告；釋覺海否認詐騙，但法官審查來往金流，這筆錢確實輾轉被他拿去買房，犯詐欺取財罪，判刑4年6月，可上訴。

據悉釋覺海與黃女在2015年歐洲旅遊團時相識，得知黃女有經濟壓力，涉嫌利用黃女對佛法虔信、僧侶信賴，2016年底向黃女稱說自己很會做生意，經營事業都很成功，遊說投資宜蘭民宿、賣糕點，多餘空間還可以作為道場弘揚佛法，渡化更多人，讓黃女能改運、消災解厄；黃女在2017年由釋覺海擔任連帶保證人，她將價值逾2千萬元房地拿到竹崎鄉農會貸款700萬元，這筆錢輾轉入釋覺海帳戶。

由於民宿投資案遲遲沒有結果，黃女不斷詢問，釋覺海總是迴避話題，黃女間接得知這筆錢已被他拿去買房繳納頭期款，又釋覺海對旁人稱說沒有投資案，這筆錢是布施，黃女才驚覺被騙，於是告上法院。

釋覺海否認詐騙，「我沒有拿取告訴人向竹崎農會貸款的700萬元，更無向告訴人施用詐術，並且我是告訴人向竹崎農會貸款的連帶保證人，如果告訴人不償還貸款或繳納利息，就要由我負責償還或繳納，我怎會有詐欺取財之動機。」

法院審理，查閱往來金流，貸款700萬當天在釋覺海陪伴下，以提領現金、轉帳等方式輾轉進入釋覺海帳戶內，他再持以繳納購屋頭期款，雖然稱說自己擔任連帶保證人不可能詐欺取財，但法官依據實價登錄資料，黃女提供貸款的房地市值2346萬餘元，已足夠償還貸款，以擔任連帶保證人的理由，否認詐欺取財的動機難以讓人相信。

法官審酌，被告國中肄業、目前出家、藝術家，兼衡犯罪動機、目的、手法、未賠償損害，告訴人希望法院重判等一切情狀，犯詐欺取財罪，處有期徒刑4年6月，犯罪所得700萬元沒收。

比丘涉嫌詐女信徒700萬元，聲稱要幫忙投資民宿，實際拿去買新房，嘉義地院依詐欺取財罪判刑4年6月。圖／資料照片
比丘涉嫌詐女信徒700萬元，聲稱要幫忙投資民宿，實際拿去買新房，嘉義地院依詐欺取財罪判刑4年6月。圖／資料照片

詐欺 農會 民宿

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