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侮辱公務員是否違憲 憲法法庭開庭言詞辯論

中央社／ 台北26日電

「卡神」楊蕙如被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，被依刑法140條侮辱公務員罪判刑5月確定。楊女聲請釋憲，憲法法庭今天上午召開言詞辯論庭，邀請聲請人及關係機關到庭。

刑法第140條規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人蔡福明上網登入PTT論壇，發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。楊女再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散。

台北地檢署於108年12月2日依侮辱公署等罪起訴楊蕙如、蔡福明。台北地方法院依侮辱公署罪判楊、蔡各6月徒刑，得易科罰金；台灣高等法院考量侮辱公署罪已廢除，改依侮辱公務員罪判刑2人各5月徒刑，得易科罰金，全案確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，亦欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭受理楊女案件後，與其他聲請案件併案，今天上午進行言詞辯論，邀請聲請人訴訟代理人、關係機關法務部及專家學者到庭陳述。

憲法法庭日前公告本案爭點，包括現行刑法第140條規定前段侮辱公務員及後段侮辱職務之規定，是否侵害憲法第11條保障之言論自由；規定所欲保護之法益為何，如果是為了保護國家法益，請說明侮辱公務員本人或其職務之言語，將如何妨害公務執行及侵害國家法益。

另外，相關規定是否合於法律明確性原則，「侮辱」一詞是否明確；規定前段的「公務員」範圍為何，如為刑法第10條第2項規定，是否應予以限縮；規定後段的「依法行使之職務」應如何界定，其與111年修法時經刪除之「侮辱公署罪」之差異為何。

楊蕙如被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，被依刑法140條侮辱公務員罪判刑5月確定，楊女聲請釋憲，憲法法庭今天上午召開言詞辯論庭。圖／聯合報系資料照
楊蕙如被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，被依刑法140條侮辱公務員罪判刑5月確定，楊女聲請釋憲，憲法法庭今天上午召開言詞辯論庭。圖／聯合報系資料照

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