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陸籍空中大盜專偷鄰座 我國法官罰他關18月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中國大陸河南籍51歲男子汪延勛頻繁搭機當起空中大盜，專挑從亞洲、東南亞經台灣轉機至歐、亞、美各洲長途航班，鎖定鄰座旅客，假借翻動座位上方機艙行李架行李竊取他人財物，得手後塞回印尼盾、柬埔寨幣等廉價貨幣掩飾，光是今年3至9月間進出台灣15次，桃園地院審結，依竊盜罪判處徒刑10月，2個竊盜未遂罪應執行徒刑8月，得易科，可上訴。

起訴事實指出，汪延勛因航空機上旅客不便移動注意行李，且行李空間不夠常需數人交錯混放，認有機可趁而心生歹念，今年6月7日晚間7點57分，搭乘長榮航空BR-802由香港機場起飛至桃園機場，趁同班機林姓男子未注意之際，拿取林放在24G號他的座位上方行李櫃內後背包，翻找財物，由於內未放高額現金而未遂。

汪男今年9月6日下午1點21分在中華航空CI-101號由東京成田機場飛往桃園機場途中，又重施故技，起身拿取他位於12G號座位上方行李櫃內、韓姓女子的後背包翻找財物，得手1萬元面額共21萬元日幣，並以1000元面額共1萬8000元日幣替換；同日下午2點12分，他再度犯案，趁同班機沙姓乘客未注意，拿沙男位於17K號座位上方行李櫃內的後背包翻找，卻因未放高額現金而未遂。

法院調查時，汪男坦承不諱，法官審酌汪姓被告為成年的大陸地區人民，不循正當途徑獲取財物，反企圖不勞而獲，恣意於航空機上趁人不備竊財，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，念及汪男犯後坦承犯行，考量其職業為經商及出租公寓收取租金，每月收入約1萬至2萬港元等情狀，量處主文之刑。

中國大陸河南男子汪延勛今年6、9月間分別在飛往桃園機場的長途航班上行竊，遭航警局員警上機蒐證後，下機當場拘提到案，桃園地院審結，依竊盜及竊盜未遂罪分別判處徒刑10月及徒刑8月。圖／航警局提供
中國大陸河南男子汪延勛今年6、9月間分別在飛往桃園機場的長途航班上行竊，遭航警局員警上機蒐證後，下機當場拘提到案，桃園地院審結，依竊盜及竊盜未遂罪分別判處徒刑10月及徒刑8月。圖／航警局提供
中國大陸河南男子汪延勛今年6、9月間分別在飛往桃園機場的長途航班上行竊，遭航警局員警上機蒐證後，下機當場拘提到案，桃園地院審結，依竊盜及竊盜未遂罪分別判處徒刑10月及徒刑8月。圖／航警局提供
中國大陸河南男子汪延勛今年6、9月間分別在飛往桃園機場的長途航班上行竊，遭航警局員警上機蒐證後，下機當場拘提到案，桃園地院審結，依竊盜及竊盜未遂罪分別判處徒刑10月及徒刑8月。圖／航警局提供

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