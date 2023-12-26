陸籍空中大盜專偷鄰座 我國法官罰他關18月

中國大陸河南籍51歲男子汪延勛頻繁搭機當起空中大盜，專挑從亞洲、東南亞經台灣轉機至歐、亞、美各洲長途航班，鎖定鄰座旅客，假借翻動座位上方機艙行李架行李竊取他人財物，得手後塞回印尼盾、柬埔寨幣等廉價貨幣掩飾，光是今年3至9月間進出台灣15次，桃園地院審結，依竊盜罪判處徒刑10月，2個竊盜未遂罪應執行徒刑8月，得易科，可上訴。

起訴事實指出，汪延勛因航空機上旅客不便移動注意行李，且行李空間不夠常需數人交錯混放，認有機可趁而心生歹念，今年6月7日晚間7點57分，搭乘長榮航空BR-802由香港機場起飛至桃園機場，趁同班機林姓男子未注意之際，拿取林放在24G號他的座位上方行李櫃內後背包，翻找財物，由於內未放高額現金而未遂。

汪男今年9月6日下午1點21分在中華航空CI-101號由東京成田機場飛往桃園機場途中，又重施故技，起身拿取他位於12G號座位上方行李櫃內、韓姓女子的後背包翻找財物，得手1萬元面額共21萬元日幣，並以1000元面額共1萬8000元日幣替換；同日下午2點12分，他再度犯案，趁同班機沙姓乘客未注意，拿沙男位於17K號座位上方行李櫃內的後背包翻找，卻因未放高額現金而未遂。