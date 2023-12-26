住豪華民宿兼辦公 「這原因」他上班僅27天被判刑3年半

台東縣警局刑事大隊前年破獲縣內治安史上22人最大詐團機房案，該詐團以電話行騙大陸被害人，佯稱是通信管理局客服、公安，利用話術誘騙，短短一個月不到，騙取65人近2000萬元，加入詐團進駐機房27天的林姓成員，台東地院近日判刑3年6個月。

判決指出，鄭姓主謀以大陸民眾為主要行騙對象，鄭男於2021年6、7月，籌資170萬元，創設代號「神話」電信詐欺機房，陸續以底薪2萬8000元至3萬5000元，工作獎金另計，作為徵才誘因，共招募約20餘人為機房成員，鄭男擔任該機房管理負責人，實際負責指揮機房運作詐欺犯罪。

為規避檢警查緝，鄭男一開始承租台東市區興安路上的豪華民宿，作為成員住宿及工作基地，怎料，該民宿竟發生房客輕生事件，吸引警方查訪，就怕事跡敗露，鄭男8月23日將詐欺機房搬遷至洛陽街豪華民宿，沒想到一周就被警方攻堅。

檢方查出，該詐欺機房接收專門販賣個資的上游業者（俗稱菜商）提供大陸民眾個資，機房內林男等15人作第一線人員，假冒大陸各地的通信管理局客服，致電告知被害人有違規傳送簡訊行為，疑遭人盜用個資，在替對方轉接，由詐團第二線張男等5人接手，並假扮公安處理報案。

第二線5人先要求對方加入「微信」或「易信」帳號，再分別出示偽造「中華人民共和國公安部刑事逮捕令凍結管制令」誘使被害人說出自己帳戶、存額後，再轉手第三線詐團不詳成員，利用偽造多銀行封存文件，誘騙對方匯款。

自詐團成員8月6日上工至9月1日機房攻堅落網，短短27天，總計騙取人民幣439萬9600元，約新台幣1912萬6764元，據了解，這是台東縣近年來查獲機房規模人數最多，也是首宗大型詐騙機房案。