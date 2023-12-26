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揪團赴陸助選 首案反滲透法起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

橋頭地檢署外觀。本報資料照片
橋頭地檢署外觀。本報資料照片
「台灣中華泛藍協會」招攬近一四○名團員赴大陸接受招待，返台後支持特定候選人或政黨，其中參訪團團長鄭志成排定行程後，還從中抽取佣金二千元。

橋頭地檢署偵結，昨依反滲透法、總統、副總統選舉罷免法等罪將鄭起訴，考量他認罪且允諾以後不會再犯，建請法院妥適量刑。這也是本次總統、立委大選，全台首件以反滲透法起訴的介選案。

鄭志成為高雄茄定區嘉泰社區發展協會理事長，也是台灣中華泛藍協會成員，檢方指控，鄭今年五月起接受大陸台辦等單位委託，在台招攬團員赴大陸參訪，團員只須出機票、保險費，落地食宿等費用全由陸方支應。

橋檢查出，鄭自今年春季開設七天、九天、十天、十四天不等旅遊團，分別於五月起赴山東、山西、內蒙古、新疆、豫州等地參訪，當地台辦人員資助餐飲、住宿費用，還全程派員隨行，藉餐會鼓吹團員支持特定總統候選人。

高雄市調處報請橋頭地檢署指揮，上月廿七日約談鄭志成及參訪團員計廿二人，鄭複訊時坦承招待團員附中，檢方以十五萬元交保候傳。

檢調查出，鄭男排定赴陸班機時間後，會向團員收取機票、交通、保險及代辦費用，每人還從中抽取二千元費用。

橋檢昨以違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴鄭志成，另考量他到案後隨即坦白犯行，主動交付相關物證，並稱絕不會再犯等語，建請法院審酌情節量處適當之刑。

反滲透法

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