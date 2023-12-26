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公然侮辱除罪激辯 法官：若真是娼妓雜碎 為何不能罵

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭昨針對刑法「公然侮辱罪」是否違憲行言詞辯論，聲請人與法務部意見交鋒，大法官們也紛紛提出疑問。

本件主案是在網站上罵網友「卑劣無恥之輩」、「畜生」而被處拘役廿日的朱姓保險業務員所聲請，憲法法庭另併卅案審理。

聲請人之一、最高法院法官錢建榮認為一個人真的是「娼妓雜碎」為什麼不能罵？如果這個人天天打太太或人盡可夫，為何不能講？大法官詹森林打斷問「你認為可以當著眾人的面說她是娼妓嗎？」，錢答「我真的這樣認為」。

錢建榮說，如果當事人覺得心理受傷，可以透過民事求償，國家沒有理由動用刑罰去處罰講出內心話的人。錢表示，有修養的法官聽不進去刺耳的話、比較粗俗的法官可以容得下鄙語，導致在個案情況下有人有罪、有人無罪，充滿不確定性，也沒有明確性標準。

屏東地院法官林育賢認為，公然侮辱干預言論自由，單純爆粗口就處罰並不適合；他說一般人並不是不能被侮辱的「聖物」，該罪會不會是只是保護「個人情感」？

朱姓保險員律師王立中認為公然侮辱罪目的是要「保護名譽」，但要保障的是人格權、隱私權還是內在或外在名譽權？網路上有「判決價目表」，但依照不同情境並沒有標準，認為法官見解不一導致判決不一致，對被害人、被告都不公平。

法務部檢察司司長郭永發認為若走民事路線，被害人須付出自行撰狀、蒐證、訴訟費用等成本，他援日本為例，指日本去年修正公然侮辱規定，不改變構成要件，只提高刑度。郭不贊成將公然侮辱罪侷限於仇恨、挑釁性言論，許多人擔心新聞監督政府反遭國家刑事究責，但公然侮辱罪為保護人民名譽權而存在，不是國家對付異議言論的制裁手段。

審判長許宗力諭知三個月內宣判，必要時得延長兩月。

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