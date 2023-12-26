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涉收取連署案個資 周典論羈押禁見
鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東傳出有人蒐集個資；屏東地檢署昨天搜索挺郭大將、屏東縣議會議長周典論住處，帶回周與其擔任特助的三女兒周孟蓉調查，昨晚依違反總統副總統選舉罷免法聲押周典論，周孟蓉五十萬交保。今凌晨1點左右周典論羈押禁見獲准。
周典論剛歸隊公開支持國民黨「侯康」配，檢調搜索震撼屏東政壇。無黨籍副議長盧文瑞直批是「政治迫害」。
他說周為台灣支持郭台銘，郭不選後轉而支持國民黨總統候選人侯友宜，「難道我們要穿賴蕭配的衣服才沒有事？」尤其，清晨六點半到議長家搜索，議長都還沒起床，「這個有這麼嚴重嗎？太過惡質。」不排除動員議會發動抗爭。
周典論次女、屏東市長周佳琪說，昨早才得知父親遭調查局人員約談，「這是司法過程，相信司法會還給我們一個清白」，感謝各界關心。
屏東地檢署接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌以每人兩百元買個資，協助取得郭台銘連署書。檢方十月廿六日聲押三人獲准，十一月十九日再聲押國民黨潮州鎮長周品全，目前僅剩周品全在押，另三人交保。
屏東地檢署指出，在潮州鎮查獲陳姓男子等三人涉犯總統副總統選罷法後，向上追查發現周品全涉案而聲押獲准，綜合案件事證認定周典論也涉案，昨搜索傳訊到案釐清。
周典論認同郭台銘主流民意大聯盟，今年五月郭台銘爭取國民黨總統候選人提名，周典論協助策畫並在屏東為郭舉辦兩場造勢大會，今年九月郭走訪潮州鎮，周品全也以地主身分陪同拜廟，周孟蓉也與郭台銘同車現身。
郭台銘退選後，周典論本月十七日首度與侯友宜同框，力挺侯友宜，周典論曾對周品全遭收押一事憤概地說「是不是有政治迫害」。
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