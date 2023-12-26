涉收取連署案個資 周典論羈押禁見

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，遭檢調帶回訊問。檢方訊後認為周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，今凌晨1點左右向屏東地院聲請羈押禁見獲准。本報資料照 鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統，屏東傳出有人蒐集個資；屏東地檢署昨天搜索挺郭大將、屏東縣議會議長周典論住處，帶回周與其擔任特助的三女兒周孟蓉調查，昨晚依違反總統副總統選舉罷免法聲押周典論，周孟蓉五十萬交保。今凌晨1點左右周典論羈押禁見獲准。

周典論剛歸隊公開支持國民黨「侯康」配，檢調搜索震撼屏東政壇。無黨籍副議長盧文瑞直批是「政治迫害」。

他說周為台灣支持郭台銘，郭不選後轉而支持國民黨總統候選人侯友宜，「難道我們要穿賴蕭配的衣服才沒有事？」尤其，清晨六點半到議長家搜索，議長都還沒起床，「這個有這麼嚴重嗎？太過惡質。」不排除動員議會發動抗爭。

周典論次女、屏東市長周佳琪說，昨早才得知父親遭調查局人員約談，「這是司法過程，相信司法會還給我們一個清白」，感謝各界關心。

屏東地檢署接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌以每人兩百元買個資，協助取得郭台銘連署書。檢方十月廿六日聲押三人獲准，十一月十九日再聲押國民黨潮州鎮長周品全，目前僅剩周品全在押，另三人交保。

屏東地檢署指出，在潮州鎮查獲陳姓男子等三人涉犯總統副總統選罷法後，向上追查發現周品全涉案而聲押獲准，綜合案件事證認定周典論也涉案，昨搜索傳訊到案釐清。

周典論認同郭台銘主流民意大聯盟，今年五月郭台銘爭取國民黨總統候選人提名，周典論協助策畫並在屏東為郭舉辦兩場造勢大會，今年九月郭走訪潮州鎮，周品全也以地主身分陪同拜廟，周孟蓉也與郭台銘同車現身。

郭台銘退選後，周典論本月十七日首度與侯友宜同框，力挺侯友宜，周典論曾對周品全遭收押一事憤概地說「是不是有政治迫害」。