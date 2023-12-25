人權會：公然侮辱罪對言論自由 確實存有一定程度威脅

國家人權委員會今天說，公然侮辱罪對於言論自由，確實存有一定程度的威脅，如果給予過分嚴厲的刑罰制裁列等情形，可視為有侵害言論自由的高度疑慮，有從嚴審查之必要，就刑法第309條是否違憲，「尚難謂符合國際人權公約。」

媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭今天進行言詞辯論庭，人權會委員高涌誠以鑑定機關身分，應邀出席憲法法庭，就刑法第309條是否違憲，從國際人權公約、人權標準提供鑑定意見。

人權會透過新聞稿指出，鑑定意見從「公民與政治權利國際公約」及國際審查委員會通過的結論性意見與建議的觀點檢視，公然侮辱罪對於言論自由，確實存有一定程度的威脅。

人權會表示，尤其是從「公民與政治權利國際公約」第34號一般性意見、聯合國特別報告員所提出「威脅表現自由之十點宣言」楬櫫的意旨，如果給予過分嚴厲的刑罰制裁列等情形，可視為有侵害言論自由的高度疑慮，而有從嚴審查之必要。

人權會說明，鑑定意見同時指出「歐洲人權公約」，第10條楬櫫任何人均有表現自由的權利，該項權利應包含表達意見的自由，歐洲人權法院相關判決更指出，法律規定必須精確，使當事人在具體情形下，可以合理預見特定行為的後果。

人權會說明，現行刑法第309條規定，在審判侮辱罪時，恐因個人主觀感受、所處文化社會脈絡等因素不同，對於侮辱有不同的理解與闡述，進而形成判決標準並不一致，容易造成從法規規定上無法預見的標準，而有當事人難以合理預見「法院進行利益衡量」後該行為後果的疑義。

人權會表示，「這與公民與政治權利國際公約」對意見自由和言論自由的保護，似有未盡相符之處。」

高涌誠指出，憲法法庭將在26日舉行「刑法第140條侮辱公務員罪」言詞辯論，同樣存在違反「公民與政治權利國際公約」規定的問題，人權會已經將書面意見提供給憲法法庭。