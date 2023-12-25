影／屏縣議長周典論涉違反正副總統選罷法 屏檢今晚向法院聲押

鴻海創辦人郭台銘今年9月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署10月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方昨持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南部地區機動工作站調查，晚間訊後依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，向法院聲請羈押，三女周孟蓉則被列為被告。

屏東地檢署指出，檢察官鍾佩宇於今指揮法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市調查處持屏東地方法院核發的搜索票，至嫌疑人議長周典論的住處、辦公處所等地點搜索，經檢察官於晚間複訊後，認周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要性，於訊後在晚上9點50分向屏東地院聲請羈押禁見。

議長周典論於今晚上7點半左右離開調查局南機站後，由檢調陪同於8點半左右到屏東地檢署複訊。周典論三女周孟蓉晚間10點移送到檢方複訊，民眾對她喊加油。周孟蓉回謝謝，快速進入地檢署。地檢署晚間外聚集許多支持周典論的民眾，議員到場關心。次女周佳琪晚間在地檢署外焦急守侯。副議長盧文瑞再批「政治迫害！」

屏東縣議長周典論及三女周孟蓉昨晚被移送屏東地檢署，副議長盧文瑞等人到場關心。記者張已亷／攝影