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桃檢「木村拓哉」太混遭彈劾 職務法庭上他不爭執：感到抱歉

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園地檢署前候補檢察官黃翎樵連續2年職務評定未達良好，無故曠職11天又4小時，還不實申報加班時數詐領加班費，除遭法務部移送懲戒，監察院也彈劾。懲戒法院職務法庭今行準備程序，黃對於「客觀事實」都不爭執，並表示「都坦承」。

職務法庭今開庭時，先後由法務部、監察院代表陳述移送、彈劾理由。監院指出，黃翎樵2021年偵辦案件無故延宕、逾期未結，損害被害人權益，又在2022年時多次公訴蒞庭遲到，影響程序進行，敬業態度欠佳，2021、2022年連續2年職務評定未達良好。

2023年1月至3月期間，黃未覈實申請加班時數，並據以申領加班費及補休，桃園地檢署以詐欺得利、詐欺取財、使公務員登載不實罪於今年5月31日作成緩起訴處分。另外，黃在今年1月到3月間有早退、未進辦公室及未假處理私事等差勤異常情形，曠職達11日4小時。

監院審酌黃翎樵的違失易使社會大眾對檢察官產生負面觀感，悖離檢察官勤慎執行職務的法定倫理要求，黃未能謹慎、積極任事，又濫用檢察官免予簽到退制度，欠缺自律及敬業精神且情節重大，提案彈劾。

受命法官楊智勝詢問黃翎樵有法官法第89條第4項第6款「無正當理由遲延案件之進行，致影響當事人權益，情節重大。」情形，但他逾期未偵結、被害人無從認定向何人求償，如何影響請求權？黃的律師黃祿芳則認為民事侵權時效是從被害人知悉侵權人起算，主張黃翎樵不致於有影響到被害人的請求權。

黃翎樵今天在庭上話不多，離開檢察官一職後，現為「學生」身分，他表示對違失行為感到「很抱歉」。法官諭知法務部、桃園地檢署再補充說明，本件候核辦。

台大法律系畢業、有桃園地檢署「木村拓哉」稱號的前候補檢察官黃翎樵，不僅連續2年職務評定未達良好，還涉詐欺得利、詐欺取財、使公務員登載不實罪，遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭今行準備程序，黃不爭執「客觀事實」。資料照片。記者曾健祐／攝影
台大法律系畢業、有桃園地檢署「木村拓哉」稱號的前候補檢察官黃翎樵，不僅連續2年職務評定未達良好，還涉詐欺得利、詐欺取財、使公務員登載不實罪，遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭今行準備程序，黃不爭執「客觀事實」。資料照片。記者曾健祐／攝影

加班費 檢察官 桃園

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