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網戀男友假扮檢察官住豪宅 向女友借錢掏空積蓄600萬遭訴
去年，鍾姓男子與鄭姓女子在網路遊戲結識，鍾誆稱自己是檢察官、住豪宅，兩人隨後開始交往，期間內，鍾共向鄭女借了600萬餘元。鍾持著劉姓男子開立無法兌現的支票給鄭女。鄭姓父女提告劉、鍾，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺及竊盜等罪嫌起訴兩人。
據了解，鍾與鄭女在網路遊戲鍾結識後，鍾誆稱他是檢察官、住在台北市和平東路上的某豪宅內，兩人事後發展成交往關係，屢次向鄭女借錢。鄭女聽信鍾，借光她所有的積蓄後，為了籌錢，未經同意從父親的保險箱繼續拿取現金借給鍾，鍾得之後持續說服鄭女從保險箱拿錢。
事後，鍾持著由劉開立的支票給鄭女，試圖安撫鄭女，並表示會還錢。鄭姓父女察覺有異，去年提告劉及鍾涉嫌詐欺及竊盜等罪嫌。
檢察官調查，劉開立的支票存款戶屬於拒絕往來帳戶，實際上無法兌現，劉、鍾兩人涉嫌詐欺罪；至於鍾說服鄭女從保險箱拿錢一舉，涉犯教唆竊盜罪嫌。北檢今偵結，依涉犯詐欺及竊盜罪起訴兩人。
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