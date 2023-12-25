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上網罵人「蟑螂」判決有罪 法官：牠令人嫌惡、噁心、恐懼

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

蔡姓男子上網在嚴姓網友的臉書粉絲專頁發文罵嚴「蟑螂出來做公益」，嚴提告，台北地院審理認為，「蟑螂」一詞足以貶損他人的名譽及社會評價，依公然侮辱罪判蔡拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，「按蟑螂因棲息在陰暗、潮濕之處，且時常穿梭於垃圾及廢棄物間，可輕易媒介細菌、微生物等病原，為社會通念所認足以影響環境清潔、飲食衛生之物，令人與嫌惡、噁心、恐懼產生聯結，指稱他人係蟑螂，顯足以貶損他人之名譽及社會評價」。

判決說，蔡主張言論是可受公評的善意言論，依最高法院判決，刑法誹謗罪有阻卻違法事由，但公然侮辱行為沒有適用餘地，蔡以「蟑螂」一詞罵嚴事證明確，應依法論科。　　　　

蔡2022年11月15日連接網際網路至Facebook，以暱稱在嚴姓被害人於粉絲專頁發表分享貼文下留言，他留言稱「蟑螂出來做公益難怪只有100讚」，嚴提告，檢察官將蔡起訴。

法官上個月21日傳喚蔡出庭，蔡無正當理由不到庭，不過，法官認為，蔡的犯行應科拘役刑，蔡雖不到庭陳述，也可依一造辯論判決，法官考量蔡的犯罪動機、目的、手段等，依法判刑。

蟑螂示意圖。圖／聯合報系資料照片
蟑螂示意圖。圖／聯合報系資料照片

蟑螂 提告 公然侮辱

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