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嫌關門聲太吵！男毆打爸媽還關陽台7小時 剝奪行動自由判刑3月
台北市一名患有思覺失調症男子，數月前認為家人關門聲太吵，竟將爸媽強行關在陽台，父母趁男子睡覺時爬窗進屋休息，還遭毆打，最後逃離住處求救，警方到場後男子強制送醫。士林地方法院審結，認男子犯剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，處有期徒刑3月。
判決書指出，男子今年2月間不滿家人關門聲音太吵，踹打家人後稱「不下跪就打你」還恐嚇威脅「殺了你們在自殺」直接將父母雙雙關在陽台、上鎖長達約7小時，父母趁男子睡著偷偷爬窗進屋，不料男子再度施以暴力毆打雙親，父母臉部、手部受傷，最後難忍遭受暴力對待逃家尋求女兒協助，當晚8時許警方獲報到場，將男子強制送醫。
法官審酌，男子未能克制在情緒犯案，實有不該，但男子認罪、父母也未提告，加上患有思覺失調症，領有身障證明和醫院就診紀錄等，平日無業靠精神障礙補助維生，依剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判處有期徒刑3月，雖不服易科罰金要件，但得依法聲請易服社會勞動。可上訴。
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