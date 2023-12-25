嫌關門聲太吵！男毆打爸媽還關陽台7小時 剝奪行動自由判刑3月

台北市一名患有思覺失調症男子，數月前認為家人關門聲太吵，竟將爸媽強行關在陽台，父母趁男子睡覺時爬窗進屋休息，還遭毆打，最後逃離住處求救，警方到場後男子強制送醫。士林地方法院審結，認男子犯剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，處有期徒刑3月。

判決書指出，男子今年2月間不滿家人關門聲音太吵，踹打家人後稱「不下跪就打你」還恐嚇威脅「殺了你們在自殺」直接將父母雙雙關在陽台、上鎖長達約7小時，父母趁男子睡著偷偷爬窗進屋，不料男子再度施以暴力毆打雙親，父母臉部、手部受傷，最後難忍遭受暴力對待逃家尋求女兒協助，當晚8時許警方獲報到場，將男子強制送醫。