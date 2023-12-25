快訊

新北國三生遭不認識同學割喉 校長揭1事成衝突導火線

精英獎／「棋靈王」稱號還不錯 許皓鋐：但我沒看過…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三聯董座徐少東違反滲透法遭押 交保同夥今重開羈押庭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

三聯集團執行長徐少東。圖／本報資料照片
三聯集團執行長徐少東。圖／本報資料照片

台灣新住民關懷總會被控帶團到大陸接受台辦落地招待，返台後支持特定候選人，橋頭地檢署上周發動第二波搜索，帶回該會總顧問、三聯集團董座徐少東，徐訊後被依反滲透法聲押獲准，至於該會理事長周滿芝，首波搜索後聲押獲20萬元交保，檢方抗告成功，橋院訂於今下午重開羈押庭，結果備受矚目。

今年11月中旬，大陸省市台辦透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費，周滿芝並向團員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署接獲檢舉，擴大追查後，本月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長。

橋檢當時複訊後，聲押周滿芝及郭姓、顏姓同夥，但法院審理後，認三人無羈押必要，以5至20萬元交保，3人均限制出境、出海8個月。檢方不服抗告，高雄高分院上周二撤銷發回地院更裁。

事後橋檢掌握新證據，發現徐少東疑在全案居主導地位，團員赴中部分團費即由徐資助，本月21日發動搜索，帶回徐少東、徐少東之子及徐的王姓女密友等人。

檢調查出，台灣新住民關懷總會今年8月至9月製作的網路社群問卷，疑為總統參選人的假民調，再由周滿芝透過LINE轉傳，為參選人拉抬聲勢，檢方複訊後，徐羈押獲准，徐子請回，王女以20萬交保。

今下午橋院針對周滿芝部分，將重開羈押庭，由於同案共犯徐少東已遭羈押，周是否羈押或交保，開庭結果備受矚目。

徐少東曾為中華致公黨副主席，現為榮譽主席，以及「鐵路媽祖慈善會」理事長。5年前擔任三聯集團董座時，涉入電信吸金詐騙22億元，一審被判13年、併科罰金1億元，今年5月高雄高分院維持原判，目前案件正在最高法院審理中。

徐行事高調，在高雄地方社團活躍，先前曾與法務部長蔡清祥合影，因徐有案在身，蔡清祥與其合影引發軒然大波，為此蔡還兩度發聲明，指徐是他在擔任部長前經人介紹認識，一知道徐有案件在偵辦，雙方就不再聯絡。

反滲透法

延伸閱讀

調查官60期結業 蔡英文期勉掌握脈動 重法治、紀律與行政中立

調查局調查班第60期結業 蔡英文總統提三期許

「檢調介選」？里長赴陸遊回台被約談 蔡清祥說話了

曾批律師白目…新北檢候補檢察官二度不合格 成首位遭解職司法官

相關新聞

嫌關門聲太吵！男毆打爸媽還關陽台7小時 剝奪行動自由判刑3月

台北市一名患有思覺失調症男子，數月前認為家人關門聲太吵，竟將爸媽強行關在陽台，父母趁男子睡覺時爬窗進屋休息，還遭毆打，最...

三聯董座徐少東違反滲透法遭押 交保同夥今重開羈押庭

台灣新住民關懷總會被控帶團到大陸接受台辦落地招待，返台後支持特定候選人，橋頭地檢署上周發動第二波搜索，帶回該會總顧問、三...

渣男懷疑女友劈腿 竟將嘿咻影片PO上色情網站吃官司

王姓男子懷疑前女友和他交往期間另結新歡 ，涉嫌用她的手機上網把2人嘿咻影片、照片，分別散布於3個色情網站供不特定人觀覽。...

懲罰爆粗口就是干預言論自由？馮光遠讚憲法法庭今激辯精彩

憲法法庭今針對刑法第309條「公然侮辱罪」是否違憲行言詞辯論，聲請人與法務部意見相左，數名大法官也紛紛提出質疑。聲請釋憲...

打不贏拿刀砍！3惡煞加油撞車追砍站方司機 判刑又判賠

高雄張姓、楊姓、陳姓男子加油時擦撞中油公務車，張男等人下車沒道歉，反倒嗆聲要「放火燒了加油站」，雙方衝突後，張男一夥見打...

西門町房產買貴了？幸福人壽向前董座鄧文聰求償1179萬 屢戰屢敗

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億元資產，被依違反保險法等罪判關27年定讞；幸福人壽認為鄧文聰等3名公司主管以高於市價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。