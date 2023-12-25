三聯董座徐少東違反滲透法遭押 交保同夥今重開羈押庭

三聯集團執行長徐少東。圖／本報資料照片

台灣新住民關懷總會被控帶團到大陸接受台辦落地招待，返台後支持特定候選人，橋頭地檢署上周發動第二波搜索，帶回該會總顧問、三聯集團董座徐少東，徐訊後被依反滲透法聲押獲准，至於該會理事長周滿芝，首波搜索後聲押獲20萬元交保，檢方抗告成功，橋院訂於今下午重開羈押庭，結果備受矚目。

今年11月中旬，大陸省市台辦透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費，周滿芝並向團員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署接獲檢舉，擴大追查後，本月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長。

橋檢當時複訊後，聲押周滿芝及郭姓、顏姓同夥，但法院審理後，認三人無羈押必要，以5至20萬元交保，3人均限制出境、出海8個月。檢方不服抗告，高雄高分院上周二撤銷發回地院更裁。

事後橋檢掌握新證據，發現徐少東疑在全案居主導地位，團員赴中部分團費即由徐資助，本月21日發動搜索，帶回徐少東、徐少東之子及徐的王姓女密友等人。

檢調查出，台灣新住民關懷總會今年8月至9月製作的網路社群問卷，疑為總統參選人的假民調，再由周滿芝透過LINE轉傳，為參選人拉抬聲勢，檢方複訊後，徐羈押獲准，徐子請回，王女以20萬交保。

今下午橋院針對周滿芝部分，將重開羈押庭，由於同案共犯徐少東已遭羈押，周是否羈押或交保，開庭結果備受矚目。

徐少東曾為中華致公黨副主席，現為榮譽主席，以及「鐵路媽祖慈善會」理事長。5年前擔任三聯集團董座時，涉入電信吸金詐騙22億元，一審被判13年、併科罰金1億元，今年5月高雄高分院維持原判，目前案件正在最高法院審理中。

徐行事高調，在高雄地方社團活躍，先前曾與法務部長蔡清祥合影，因徐有案在身，蔡清祥與其合影引發軒然大波，為此蔡還兩度發聲明，指徐是他在擔任部長前經人介紹認識，一知道徐有案件在偵辦，雙方就不再聯絡。