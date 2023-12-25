懲罰爆粗口就是干預言論自由？馮光遠讚憲法法庭今激辯精彩

憲法法庭今針對刑法第309條「公然侮辱罪」是否違憲行言詞辯論，聲請人與法務部意見相左，數名大法官也紛紛提出質疑。聲請釋憲的屏東地院法官林育賢認為，公然侮辱干預言論自由，單純爆粗口就處罰並不適合，無法通過「明確性」的要求；他說一般人並不是不能被侮辱的「聖物」，該罪會不會是只是保護「個人情感」？

聲請人之一、作家馮光遠今也出席，他聆聽各界對國家是否應該限制言論自由的討論，覺得很精采，他說當我們在「謾罵」時，有沒有想到對國家是造成比較壞的還是比較好的方向發展？

大法官詹森林質疑，既然法務部都不嫌公然侮辱罪多、偵辦不符成本，法官為何覺得案件太多？或是為何不花點智慧判別有罪無罪？而獲易科罰金之刑，是否都違憲？林育賢答稱，應從整體利益來衡量；法務部檢察司長郭永發則指為了成本而除罪化、違憲，根本是對立法者的汙衊。

朱姓男子因對保險業務行銷手法看法不同，和趙姓網友互槓，他不滿趙發表「無良業務」、「黑心業務」言論，在痞客邦網站上批趙「言而無信，是謂畜牲」、「卑劣無恥之輩」，高雄地方法院依公然侮辱罪處朱拘役20日。朱認為刑法第309條規定掏空憲法所保障的言論自由，聲請法規範解釋。

本案雖以朱姓男子案為主案，但憲法法庭另併30案審理，其中20案都是法官聲請，另外作家張大春、馮光遠也是聲請人。

今日法官聲請人由錢建榮、陳德池、林育賢代表，關係機關法務部由檢察司長郭永發、副司長簡美慧、主任檢察官劉怡婷出席；專家學者代表為副教授蘇慧婕、黃士軒，鑑定機關由國家人權委員會高涌誠委員出席。

朱的律師王立中認為公然侮辱罪的目的是要「保護名譽」，但要保障的法益到底是什麼？是人格權、隱私權還是內在或外在的名譽權？王說，網路上有「判決價目表」，但事實上依照情境不同，有的無罪、有的無罪，其實沒有標準。日前高雄一名高中校花為了留下紀念，自拍單手捧胸的私密照並傳給江姓好友，但照片被陳姓同學看到，將該動作取名為「心痛」並號召全班擺出同動作拍畢業照，校花崩潰，告上法院，高雄高分院判陳公然侮辱無罪確定，王也認為不同法官見解不一致，很容易自由心證。

聲請人、彰化地院法官陳德池認為「人格尊重請求權」不等於實際侵害人格權，難以證明請求權被損害。

郭永發則表示民事訴訟固然有「填補損害」的功能，但有更多人想獲得透過訴訟獲得自我辯白的機會、甚想要刑事制裁，且聲請人也忘了若走民事路線，被害人須付出自行撰狀、蒐證、訴訟費用等成本。

郭也引日本為例，指日本2022年修正公然侮辱規定，不改變構成要件，只提高刑度，反映出透過網路散布侮辱言論的高度可法性趨勢。郭不贊成公然侮辱罪僅限於仇恨性、挑釁性言論，許多人擔心新聞報導監督政府反遭國家刑事究責，但公然侮辱罪一直為保護人民名譽權而存在，不是國家對付異議言論的制裁手段。

大法官呂太郎詢問「名譽感情」、「名譽權」的差別？而有法官認為罵粗口是罵的人沒水準而不是被害人民譽權受損，名譽權如何損害？張大春訴訟代理人李念祖舉例「你的頭髮不好看」，因涉及名譽感情，有可能入罪，人民無所適從。

主席許宗力詢問侮辱性言論可以透過民法的保護，卻不能透過刑法？李念祖認為憲法保護的人格權、名譽權、人性尊嚴與民法不一樣，是要防止遭公權力侵犯，刑法第309條不涉及基本權衝突，刑法與民法最大的差別，是公權力要不要介入私人糾紛？公權力一旦介入，就會發生寒蟬效應，且刑法的罰金是交到國庫，不是被害人。

李念祖認為檢察官是公益代理人而不是被害人的代理人，被害人不能指揮官，檢察官不應當「道德警察」，此條文懲罰主觀意見。李認為我國的傳統文化只重刑法、不重民事賠償，認為國家給個刑罰就是給了當事人賠償，「出禮入刑」。

因法務部認為公然侮辱罪是要保障「外在名譽權」，大法官黃昭元詢問貶損性的言語如何影響被害人的名譽權？簡美慧舉理如有人罵她「婊子」，雖未連結事實，難道不影響人性尊嚴？

最高法院法官錢建榮說，一個最連法益都講不清楚的話，怎麼可能會符合法明確性？如果一個人真的是「娼妓雜碎」我為什麼不能罵？如果這個人天天打太太或人盡可夫，為何不能講？詹森林隨即打斷說「一個人是娼妓，你認為可以當著眾人的面說她是娼妓嗎？」錢答「我真的這樣認為」，如她心裡受傷，可以去主張民事求償，但國家不應該處罰講實話的人。