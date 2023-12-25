快訊

蔣萬安就職周年曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

高中校園驚傳濺血！ 高一生遭同學美工刀割喉命危

「叫你媽媽來」！送貨員堅持不讓男童簽收 原因曝光網讚：真正的聖誕老人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打不贏拿刀砍！3惡煞加油撞車追砍站方司機 判刑又判賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓、楊姓、陳姓男子加油時擦撞中油公務車，張男等人下車沒道歉，反倒嗆聲要「放火燒了加油站」，雙方衝突後，張男一夥見打不贏，回車上拿開山刀追砍公務車司機，高雄地院依殺人未遂判張男6年，楊姓、陳姓男子則判7月、3月徒刑，事後3人連同和解金，要賠償共82萬餘元。

判決指出，張男等人前年10月21日以2000元價格購入一把開鋒後的武士刀，當天下午4時許，張男開車載著楊姓、陳姓男子前往小港區一家加油站加油。

進站時，張男轎車不小心擦撞到加油站的公務車，因此與公務車司機發生口角，當時站長出面也被張男等人狠嗆，恫稱「要放火燒加油站」、「要叫朋友把加油站圍起來」。

雙方爆發衝突後，張男等人跑去車上拿鋤頭柄朝站方揮擊，結果遭司機奪下反擊，站長也出面壓制陳姓男子，張男趁機掙脫後，跑回車上拿出預藏的西瓜刀往站方等人揮砍，刀子又被對方奪下。

接連敗陣後，張男衝回車上拿出開山刀，再朝司機揮擊，多次朝司機頭部、手部砍殺，警消獲報後到場，將受重傷司機送醫，發現他頭皮有撕裂傷，還有多處骨折，急救後才撿回一命。

刑事部分在法院審理時，法官認為張男等人僅因為不慎擦撞公務車，就與加油站司機、站長爆發衝突，且審理時未與被害人達成調解，依殺人未遂判張男6年徒刑；楊男則依攜帶凶器施暴罪判刑7月，陳男違法攜帶刀械罪判刑3月，得易科罰金。

事後遭砍的司機向張男等3人求償，連同醫藥費、200萬元精神慰撫金，向3人索賠共217萬6791元；因楊男最後以20萬元與司機完成調解，免除部分賠償責任，法院最後加總後，判張男、陳男要賠償司機62萬元。

高雄3名惡煞在加油站撞車不滿，竟持刀追砍加油站員工，被法院判刑，連同和解金、賠償金等，還要再賠受害司機82萬元。加油站示意圖。本報資料照片
高雄3名惡煞在加油站撞車不滿，竟持刀追砍加油站員工，被法院判刑，連同和解金、賠償金等，還要再賠受害司機82萬元。加油站示意圖。本報資料照片

加油站 殺人

延伸閱讀

把1歲女童關儲藏室、狠捏腋下 托嬰中心女員工判賠30萬

十年間假婆婆名義盜開支票 偷錢得手3千多萬遭判賠全額

台灣加油站為何有廁所？ 幕後推手竟是「他」

買20箱奶茶價錢談不攏 賣家闖加油站猛刺9刀殺人未遂起訴

相關新聞

懲罰爆粗口就是干預言論自由？馮光遠讚憲法法庭今激辯精彩

憲法法庭今針對刑法第309條「公然侮辱罪」是否違憲行言詞辯論，聲請人與法務部意見相左，數名大法官也紛紛提出質疑。聲請釋憲...

西門町房產買貴了？幸福人壽向前董座鄧文聰求償1179萬 屢戰屢敗

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億元資產，被依違反保險法等罪判關27年定讞；幸福人壽認為鄧文聰等3名公司主管以高於市價...

糗！北市男喝2瓶保力達騎車迷路...向警問路 反被抓到酒駕

張姓男子日前從家裡騎車出門要工作，卻在路上迷路，他見警察在路口指揮交通，主動上前問「去三重要怎麼走」，孰料員警見他臉色紅...

打不贏拿刀砍！3惡煞加油撞車追砍站方司機 判刑又判賠

高雄張姓、楊姓、陳姓男子加油時擦撞中油公務車，張男等人下車沒道歉，反倒嗆聲要「放火燒了加油站」，雙方衝突後，張男一夥見打...

影／台中大叔進口大麻精油 落網辯「治療骨刺」緩起訴

台中市吳姓男子在今年9月間從美國進口兩罐大麻精油，遭關務署通報刑事局偵辦，警方在今年10月間循線將吳查緝到案，吳辯稱，精...

公然侮辱是否除罪 憲法法庭開言詞辯論庭

媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。