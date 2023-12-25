打不贏拿刀砍！3惡煞加油撞車追砍站方司機 判刑又判賠

高雄張姓、楊姓、陳姓男子加油時擦撞中油公務車，張男等人下車沒道歉，反倒嗆聲要「放火燒了加油站」，雙方衝突後，張男一夥見打不贏，回車上拿開山刀追砍公務車司機，高雄地院依殺人未遂判張男6年，楊姓、陳姓男子則判7月、3月徒刑，事後3人連同和解金，要賠償共82萬餘元。

判決指出，張男等人前年10月21日以2000元價格購入一把開鋒後的武士刀，當天下午4時許，張男開車載著楊姓、陳姓男子前往小港區一家加油站加油。

進站時，張男轎車不小心擦撞到加油站的公務車，因此與公務車司機發生口角，當時站長出面也被張男等人狠嗆，恫稱「要放火燒加油站」、「要叫朋友把加油站圍起來」。

雙方爆發衝突後，張男等人跑去車上拿鋤頭柄朝站方揮擊，結果遭司機奪下反擊，站長也出面壓制陳姓男子，張男趁機掙脫後，跑回車上拿出預藏的西瓜刀往站方等人揮砍，刀子又被對方奪下。

接連敗陣後，張男衝回車上拿出開山刀，再朝司機揮擊，多次朝司機頭部、手部砍殺，警消獲報後到場，將受重傷司機送醫，發現他頭皮有撕裂傷，還有多處骨折，急救後才撿回一命。

刑事部分在法院審理時，法官認為張男等人僅因為不慎擦撞公務車，就與加油站司機、站長爆發衝突，且審理時未與被害人達成調解，依殺人未遂判張男6年徒刑；楊男則依攜帶凶器施暴罪判刑7月，陳男違法攜帶刀械罪判刑3月，得易科罰金。