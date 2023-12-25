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公然侮辱是否除罪 憲法法庭開言詞辯論庭

中央社／ 台北25日電

媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭25日召開言詞辯論庭，邀請聲請人與關係機關等到庭陳述。 中央社
媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭25日召開言詞辯論庭，邀請聲請人與關係機關等到庭陳述。 中央社

媒體人馮光遠、作家張大春等人因涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭今天召開言詞辯論庭，邀請聲請人與關係機關等到庭陳述。

刑法第309條第1項規定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。第2項規定，以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

馮光遠發表公開言論，分別被前文建會主委盛治仁、前國安會秘書長金溥聰提起刑事自訴，法院依公然侮辱罪判處有罪確定；張大春也因評論已故媒體人劉駿耀，被法院判處有罪確定。

馮、張及多名案件當事人、法院刑事庭認為，刑法公然侮辱罪違反憲法言論自由、人身自由、法律明確性原則，更悖離公民與政治權利國際公約等，有違憲之虞，分別聲請釋憲或法規範憲法審查。

憲法法庭今天召開言詞辯論庭，邀請馮光遠等聲請人、訴訟代理人、關係機關法務部、專家學者等到庭陳述。

憲法法庭日前公告本案爭點，包括刑法第309條是否侵害憲法第11條所保障之言論自由，所欲保護之法益為何；侮辱言論表達媒介之差異（如網路）是否影響系爭規定第1項合憲性之判斷。

另外，刑法第309條第1項公然侮辱罪及第2項以強暴方式犯公然侮辱罪之規範，是否違反法律明確性原則；若認為相關規定合憲，其欲處罰之言論範圍是否應予限縮（如限於仇恨性言論或挑釁性言論）。

公然侮辱 憲法法庭 言論自由

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