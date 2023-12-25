快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「打起精神」 錢財不斷湧入

羽球／外媒盛讚戴資穎水準世界頂尖 仍是巴黎奧運奪金熱門

用英文教文法難…學者反對全英教學綁7成 恐致能力雙貧

挺郭大將屏縣議長周典論住處今遭搜索 恐與總統連署有關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

被外界視為挺郭台銘的國民黨屏東縣議長周典論，今天清晨6點，檢調到周典論住處搜索，外界推論恐與協助郭台銘參選連署時案件有關，屏東政壇人士聞訊後相當驚訝。屏東地檢署尚未對外發言。

郭台銘宣布參選後，屏東縣議長周典論被視為挺郭大將，郭台銘在屏東舉辦多場造勢，今年9月到潮州鎮，到當地忠義祠參拜，也逛潮州夜市，當時潮州鎮長周品全以地主身分出面接待，也傳出周典論替郭邀宴里長。

檢調查出，潮州鎮長周品全涉嫌協助郭台銘連署，以200元收購連署書，屏東地檢署以違反選罷法向法院聲押禁見獲准，周品全提抗告都遭駁回，今天周典論住處遭搜索，震撼屏東政壇。

周典論17日晚間在屏東首度與侯友宜同框，當時周典論站台時，逐一介紹台上黨籍鄉鎮長，提到潮州鎮長周品全無法出席，周典論當時說，因為太挺國民黨被收押，「收押對不對，大家自己判斷！是不是有政治迫害！」為周品全抱屈。

屏東地檢署今年10月接獲情資，屏東縣潮州鎮有涉嫌以200元不等價格買個資幫連署，檢警循線逮獲3嫌，並起獲數十份連署書，案經檢方複訊，3嫌犯選罷法且有羈押必要，10月26日向屏東地院聲請羈押禁見獲准，全案就此向上延燒。

屏東縣議長周典論（右）今天清晨住處遭檢調搜索，疑與郭台銘總統連署案有關。圖／報系資料照
屏東縣議長周典論（右）今天清晨住處遭檢調搜索，疑與郭台銘總統連署案有關。圖／報系資料照

屏東縣 周典論 郭台銘

延伸閱讀

王金平雨中喊話郭台銘 要侯康多參考郭董兩岸和平論述

涉花錢幫郭台銘連署 桃園蓮華寺董座及樁腳共4人遭起訴

喊話郭台銘盼未來並肩合作 侯友宜：可在國家大事擔任重要角色

藍營整合差臨門一腳 學者指「棄保效應有限」：真正的東風還是在他

相關新聞

公然侮辱罪爭議／贊成除罪化？許宗力：粗口屬修養問題

公然侮辱罪是否廢除爭議已久，司法院長許宗力再任大法官的「空窗期」期間，二○一二年受桃園地方法院邀請專題演講「妨害名譽言論...

公然侮辱罪爭議／法務部：言論自由應可合理限制

刑法公然侮辱罪是否除罪引發討論，法務部認為，名譽權是憲法保障的基本權，涉及侮辱性的言論，明顯不具備思想或發掘真理的性質，...

騎車被撞死卻被認酒駕拒賠 家屬告贏保險公司討回500萬

高雄謝姓男子3年前騎腳踏車被劉姓女子撞死，謝男家屬申請保險理賠，卻因當時送醫抽血檢測酒精反應，被保險公司以「酒駕」拒賠，...

「停」與「慢」街頭相撞 誰的肇責重？法官這樣判

嘉義市黃姓女子與蔡姓男子在無號誌交岔路口發生車禍受傷送醫，互控傷害告上法院；經車禍鑑定，行駛在畫設「停」標字的機車黃姓女...

挺郭大將屏縣議長周典論住處今遭搜索 恐與總統連署有關

被外界視為挺郭台銘的國民黨屏東縣議長周典論，今天清晨6點，檢調到周典論住處搜索，外界推論恐與協助郭台銘參選連署時案件有關...

影／友酒駕未阻致被抓...台中男自爆一事共患難警錯愕

台中市警方22日在南屯區巡邏時，發現周姓男子逆向騎機車，前往攔查聞到濃濃酒氣，酒測後發現超標，依公共危險罪法辦，未料警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。