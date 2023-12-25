挺郭大將屏縣議長周典論住處今遭搜索 恐與總統連署有關
被外界視為挺郭台銘的國民黨屏東縣議長周典論，今天清晨6點，檢調到周典論住處搜索，外界推論恐與協助郭台銘參選連署時案件有關，屏東政壇人士聞訊後相當驚訝。屏東地檢署尚未對外發言。
郭台銘宣布參選後，屏東縣議長周典論被視為挺郭大將，郭台銘在屏東舉辦多場造勢，今年9月到潮州鎮，到當地忠義祠參拜，也逛潮州夜市，當時潮州鎮長周品全以地主身分出面接待，也傳出周典論替郭邀宴里長。
檢調查出，潮州鎮長周品全涉嫌協助郭台銘連署，以200元收購連署書，屏東地檢署以違反選罷法向法院聲押禁見獲准，周品全提抗告都遭駁回，今天周典論住處遭搜索，震撼屏東政壇。
周典論17日晚間在屏東首度與侯友宜同框，當時周典論站台時，逐一介紹台上黨籍鄉鎮長，提到潮州鎮長周品全無法出席，周典論當時說，因為太挺國民黨被收押，「收押對不對，大家自己判斷！是不是有政治迫害！」為周品全抱屈。
屏東地檢署今年10月接獲情資，屏東縣潮州鎮有涉嫌以200元不等價格買個資幫連署，檢警循線逮獲3嫌，並起獲數十份連署書，案經檢方複訊，3嫌犯選罷法且有羈押必要，10月26日向屏東地院聲請羈押禁見獲准，全案就此向上延燒。
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