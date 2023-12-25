影／友酒駕未阻致被抓...台中男自爆一事共患難警錯愕
台中市警方22日在南屯區巡邏時，發現周姓男子逆向騎機車，前往攔查聞到濃濃酒氣，酒測後發現超標，依公共危險罪法辦，未料警方等待支援警力到場時，洪男現身，向警方坦認自己是通緝犯身分，希望警方一併將他與周移送法辦，警方錯愕，洪解釋，與周是工地同事，也是知心好友，因看到周酒駕沒阻止，良心不安，決定坦認自己通緝身分，與好友共患難。
第四分局黎明所警員蔡承儒22日守望時，在南屯區新富路發現周姓男子（39歲）騎機車逆向行駛，警方前往攔查，發現周酒測值達0.34mg/l，已超過法定標準值，觸犯公共危險罪；警員等待支援警力到場時，洪姓男子（40歲）突然現身，還向警方表明是通緝犯身分，一度讓警方丈二金剛，摸不著頭緒。
經查，洪男與周男是工地同事，因年紀相仿，二人相當有話聊，洪認為對方是知心好友，案發前洪看到周有喝酒，仍未阻止周騎機車上路，後來洪得知周被警方查獲，內心過意不去，加上洪自知涉毒品案件，已被法院判刑3月，因洪沒有到監，今年10月底被發布通緝，洪看到周落網，決定與周一同移送，「一起共患難」。
經查，不過周經公共危險罪移送台中地檢署後，檢方命其交保，但洪則因已被判刑確定，需發監執行。
第四警局長李建興呼籲，最近氣溫急降，民眾若有飲用酒精類飲品，務必謹記勿酒後駕車，避免觸法；另民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭到通緝。
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