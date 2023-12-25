騎車被撞死卻被認酒駕拒賠 家屬告贏保險公司討回500萬

高雄謝姓男子3年前騎腳踏車被劉姓女子撞死，謝男家屬申請保險理賠，卻因當時送醫抽血檢測酒精反應，被保險公司以「酒駕」拒賠，家屬不滿提告，索討500萬元保險理賠，法院審理後，認為醫院當時以「生化酵素免疫分析法」檢測，無法確定血液酒精濃度，且有偽陽性可能，判家屬勝訴。

判決指出，謝男從2020年7月31日起分別向新光產物保險、第一產物保險投保團體傷害險，保額各為300萬及200萬元，保險時效至隔年7月31日止。

2020年11月20日晚間11時許，劉姓女子開車左轉，卻意外與謝男發生碰撞，謝男人車倒地，送醫有創傷性顱骨骨折、顱內出血等傷害，急救後隔天凌晨3時58分許身亡。

家屬事後向保險公司申請理賠，但保險公司卻拿出警方景醫院作的抽血酒精報告，換算謝男當時呼氣酒測值達每公升1.13毫克，因「酒駕」身亡不在保險理賠範圍內，兩家保險拒賠共500萬元保險金。

謝男家屬不滿，質疑當時謝男顱內出血，人體乳酸會干擾準確性，醫院利用生化酵素免疫法檢測，本就有偽陽性可能，且事發時，謝沒有左右搖擺、行跡不穩狀況，有沒有喝酒跟車禍沒有因果關係，要求保險公司理賠。

但兩家保險公司反駁，稱謝男友兩次酒駕紀錄，即便劉女違規左轉，若謝男沒有喝酒，應該還不至於發生車禍，不願依契約理賠保險金。

橋頭地院審理時，法官詢問法醫研究所，所方回應指「生化酵素免疫分析法極可能有偽陽性反應，易受溶血、乳酸含量、急救輸液等因素干擾，因此結果僅供醫療參考，刑事鑑識仍以空氣相層析分析法檢測血液酒精濃度，法醫還建議應以頂空氣相層析分析法進行複驗。」

法官還囑託台大醫學院鑑定，最後確認生化酵素免疫分析法無法確定血液酒精濃度，且溶血也可能會影響利用此法檢測的血液中酒精濃度正確性。

法官認為，依據台大、法醫研究所等單位函覆，乳酸及乳酸去氫酶在人體受傷、休克、死亡等情況下，會大幅上升，因此生化酵素法檢驗法確實存在偽陽性。