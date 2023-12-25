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「停」與「慢」街頭相撞 誰的肇責重？法官這樣判

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市這處無號誌路口，一邊畫設「慢」、一邊畫設「停」，法院對於肇責做出判決。記者李宗祐／攝影
嘉義市這處無號誌路口，一邊畫設「慢」、一邊畫設「停」，法院對於肇責做出判決。記者李宗祐／攝影
嘉義市黃姓女子與蔡姓男子在無號誌交岔路口發生車禍受傷送醫，互控傷害告上法院；經車禍鑑定，行駛在畫設「停」標字的機車黃姓女子沒有暫停讓幹道先行的過失是肇事主因，但行駛在「慢」標字的蔡男也有未減速過失，法院判2人犯過失傷害罪，黄女3月徒刑、蔡男拘役40日。蔡男認為判決太重不服上訴，仍被駁回。

去年7月25日中午，擔任居服員的黃女騎機車由嘉義市永吉三街自西向東行駛，從事保險業務員的蔡男騎機車沿永吉一街自北向南行駛，2人在交岔路口發生相撞倒地，黃女受有下背、骨盆挫傷等傷害，蔡男受有右手鷹嘴突撕裂性骨折、臉部兩處撕裂傷、臉部擦挫傷、右側肢體多處擦挫傷等傷害。因事故地點是無號誌交岔路口，互控對方不是而告上法院。

法院審理，黃女疏未注意行駛在支線道，行經畫有「停」標字的無號誌交岔路口時，應暫停讓幹線道先行的過失程度，為車禍的肇事主因，蔡男疏未注意行經畫有「慢」標字的路口時，應減速慢行，作隨時停車準備的過失程度，是肇事次因。依過失傷害罪判黃女有期徒刑3月、蔡男拘役40日，都可易科罰金。

蔡男認為拘役40日的刑責過重，黃女傷勢輕微，且是肇事主因。反觀他因車禍顏面破相、右手骨折、右腳踝傷口面積大且深，整體治療花費龐大，造成3個月無法正常工作，至今仍需持續復健，事故造成身心靈有極大損害及創傷，完全不符比例原則，因此上訴聲請撤銷原判決、從輕量刑。

法官認為，綜合全案卷證資料，並無濫用量刑權限，也沒有判決理由不備，過重或失輕違法之處。原審於量刑判斷時都已詳加審酌，自無新增量刑減輕因子，對原審的職權行使，當予尊重，上訴駁回。不得再上訴。

車禍 嘉義

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