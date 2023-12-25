公然侮辱罪爭議／法務部：言論自由應可合理限制

刑法公然侮辱罪是否除罪引發討論，法務部認為，名譽權是憲法保障的基本權，涉及侮辱性的言論，明顯不具備思想或發掘真理的性質，而有可能引發暴力攻擊，則屬能造成立即性情緒傷痛的侮辱性言論，這對要達到言論自由「實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利、形成公意」毫無助益，名譽權的保障程度當然要高於這種言論自由。

有人提出公然侮辱可改民事求償，法務部也不贊成，認為一旦「賠錢可了事」，將造成有錢人可以任意貶損、謾罵他人的不合理現象，且若加害人脫產或無資力，就算被害人勝訴也無從獲得補償。

台大法律學院副教授蘇慧婕、政大法學院副教授黃士軒出具專家諮詢意見，蘇慧婕認為刑法第三○九條中的公然、侮辱 、強暴概念，符合法律明確性要求，黃士軒舉在醫院辱罵剛出生的嬰兒為「雜種」為例，要大家思考是否當罰？

法務部指出，名譽權與言論自由都應受憲法保障，但為兼顧個人名譽權和公共利益，法律還是可以針對言論自由作合理限制。

德國、瑞士、韓國等國家都有以刑事處罰侮辱言論的立法例，法務部認為釋憲者不應過度侵犯立法權限、混淆立法與司法界限與權力分立。

黃士軒說，要判斷公然侮辱是否成立，應注意侮辱對象必須是「人」，因此，即使是負面或輕蔑表現，若非針對人，就不應視為成立公然侮辱罪。

台灣公民人權聯盟則提出法庭之友意見書，強烈主張刑法公然侮辱罪要保護的法益不明，違反法律明確性、比例原則，構成對人民言論自由不當限制，應違憲。聯盟也稱即使限縮處罰範圍，「侮辱」文字並未修改，法律工作者對何謂「仇恨性言論」、「挑釁性言論」也很難窺知其意，對一般民眾來說更是「超乎理解」，實待商榷。