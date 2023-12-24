孝順姐弟雙載與貨車相撞噴飛身亡 法院輕判肇事女駕駛…原因出爐

彰化縣一對20、21歲謝姓姐弟今年4月在線西鄉草豐路、和線路653巷路口與何姓女駕駛的小貨車相撞，謝姓姐弟當場被撞飛身亡，兩姐弟的父親一年多前才肝癌去世，謝媽媽再痛失兩姐弟萬分傷心，彰化地方法院審理後發現車禍雙方均有過失，由於雙方已和解，法院依過失致死罪將何女判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，何女今年4月19日上午11點多駕駛小貨車行經線西鄉草豐路由東往西方向行駛，直至和線路653巷口時，當時路口閃黃燈，理應減速，而謝男騎機車載著姐姐謝女沿和線路653巷由北往南方向行駛，到路口時則為閃紅燈，理應減速「停車再開」，讓幹道車優先通行，但謝男卻貿然直行。

雙方都未減速而相撞，造成謝男顱骨粉碎性骨折、全身多處擦挫傷等傷害，謝女也顱骨粉碎性骨折併腦實質溢出、多處擦挫傷等傷害，兩人送醫後均不治，何女也受傷送醫。

車禍後謝媽媽傷心表示，一年多前丈夫才肝癌去世，原本可以幫忙分擔家計的乖巧兒女又一下子走了二個，謝弟原接下父親修車廠工作學修車，姐姐也在彩券行工作，幫忙家計，姐弟感情很好，姐姐當時是為了要陪弟弟去跟客戶接洽修車，沒想到遇上死劫。

法官審理後發現，雙方均有肇事責任，何女案發後坦承犯行，並與家屬達成民事調解，賠償告訴人，因此依過失致死罪將何女判刑5月，緩刑2年，並需接受法治教育三場次。