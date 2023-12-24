產後護理之家過失傷害卻控「虐嬰」？前時力議員遭判刑嘆：恐引發寒蟬效應

已退黨的時代力量新竹縣前議員連郁婷，在議會質詢時踢爆某產後護理之家虐嬰，並在臉書貼文「滿門嬰烈鄭太太」等文字。新竹地院審理認為連郁婷身為律師，竟指謫時任行政院顧問鄭宏輝之妻、該產後護理之家負責人有故意虐嬰等不實事項，最終依散布文字誹謗罪判刑3月。連郁婷表示，對於判決結果非常委屈，也擔心因此引起寒蟬效應。

判決書指出，去年5月7日連郁婷在臉書接續張貼：「施虐的嬰兒照護員，已經被起訴是事實」、「你跟某產後護理之家身為聘請施虐員工的雇主，就是要負起雇主責任」、「滿門嬰烈鄭太太」等文字，指謫時任行政院顧問鄭宏輝妻子、產後護理之家負責人有故意虐嬰等不實事項。

法官調查，護理之家照護員經新竹地檢署檢察官依法調查，經勘驗僅為過失傷害，並以過失傷害罪嫌起訴。連郁婷身為律師，對於法律概念及用語之解釋應較一般常人敏銳且精確，明知產後護理之家照護員經檢警機關查無故意傷害事實，卻仍以「虐嬰」、「故意傷害」用語指謫鄭妻，且該產後護理之家負責人姓周，也並非鄭妻。

法官認為，連郁婷為新竹縣議員，其所散布事項、聲量及影響力高於一般社會民眾，且通過律師高考而具有律師資格，應謹言慎行，且事後矢口否認犯行、亦尚未與被害人和解，立意雖為喚起社會大眾對嬰幼安全關注，但網路上散布不實事項，已嚴重影響被害人及所經營公司聲譽，最後依散布文字誹謗罪判刑3月，易科罰金9萬元。

對此連郁婷表示，對於判決結果非常委屈，也擔心因此引起寒蟬效應，嬰兒不會說話，她認為會有生命危險就是「虐待」，過失也算是「虐」，她是以新竹縣議員身分，呼籲行政機關對月子中心管理的重要性，屬基於公共利益所為陳述。

連郁婷說，當初會寫那些文字原因在於，萊姆產後護理中心利用資訊不對等的狀態告訴大家他們已經不起訴，沒有司法責任，但不管有沒有起訴，還有民事上的責任，認為萊姆混淆視聽，她只是希望能糾正這件事。

連郁婷表示，議員不能每個議題都在每年2次的總質詢內說完或監督玩，在議會以外的言論，也應屬言論免責權範圍，對於此判決結果，她會繼續上訴，若高院判決結果也不如預期，將聲請大法官釋憲。