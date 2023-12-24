總統選舉賭盤熱！彰化檢警查獲賭資119萬 送辦組頭、4人交保

距離明年1月13日總統選舉倒數廿天，選舉賭盤也愈來愈熱，彰化地檢署指揮彰化縣警局鹿港分局查獲博弈組頭黃男等4人開設總統大選選舉賭盤，查扣賭資119萬多元，並將黃男以10萬元交保，楊女、彭男、陳女等3人均以3萬元交保。

鹿港警分局獲得總統大選選舉簽賭站情資後，彰化地檢署檢察官黃淑媛指揮警方從頭溯源向上3層追查，見時機成熟，本月20到24日發動3波搜索，並陸續傳喚、拘提涉案組頭黃男、及賭客等人，查出黃男(62歲) 、楊女（53歲）、彭男(70歲)、及陳女（45歲）等四人層層經營簽賭站，以總統參選人彼此之得票數輸贏或差距做為賭博標的，接受不特定賭客下注，已違反選罷法。

檢方認為，黃男等人以總統副總統候選人彼此之得票數及讓票數做為賠率，經營總統選舉賭盤供賭客下注行為，已影響選舉公正性，偵訊後，依違反刑法第268條聚眾賭博罪嫌及違反選罷法第88條將黃男等4人各以10萬、3萬元不等交保。