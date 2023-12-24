房屋投資250萬攏是假！7旬老翁陷桃色陷阱 警急攔阻

台北市一名7旬老翁，日前至士林天母某銀行提領250萬元，聲稱是向朋友借款投資房產，提領現金用以償還借款，天母派出所員警查出，老翁實際上陷入投資股票群組的桃色交友陷阱，攔阻假投資詐騙，守住老翁錢財。

天母派出所巡佐魏國雄、警員杜縣霖、林俊宏，日前擔服巡邏勤務，接獲轄內金融機構來電，稱有七旬老翁疑遭詐騙，立即到場查證、勸阻。警方與老翁溝通後發現，老翁並非是為了房產投資而提領現金，而是加入了通訊軟體上的股票投資平台群組，詐團假冒女子桃色誘使老翁投入養老金250萬元。

經警方耐心解說，這是典型假交友投資詐騙，老翁恍然大悟，感謝警方協助攔阻詐騙。士林分局呼籲，民眾投資理財應循合法管道，勿輕易聽信通訊軟體上投資理財訊息，避免賺錢不成，反成詐欺被害人。