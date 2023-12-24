快訊

基隆市長謝國樑父親謝修平病逝 享壽81歲…生前交代後事簡單一點

飼主久未回家遭新狗狂吠！後方老狗一臉尷尬「瘋狂裝忙」：別丟臉了他是咱的主人

警察變黑道！天道副盟主岳父公祭千人到場 警逮4人送辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌路口暗！男撿機捷爆閃燈回去裝 喊冤警示人車仍被罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名簡姓男子日前經過桃園機捷A10山鼻站，想到回家途中有個路口燈光暗，索性將放在地上的爆閃燈撿回去裝在路口用。事後機捷人員發現報警，男子遭逮被依竊盜罪判罰拘役30日；但他不服稱自己沒有占為己有，是為了「警示人車」才拿走，法官認為恣意拿走桃園機捷所有的爆閃燈，就已構成竊盜條件，因此駁回上訴。

判決書指出，簡男今年1月24日凌晨2點多，開車至桃園機場捷運A10山鼻站，徒手竊取桃捷公司擺放在後方停車場的爆閃燈，一組含密碼鎖頭價值要新台幣6978元，得手後開車逃離。山鼻站副站長察覺遭竊後報案，經警方調閱監視器發現簡男犯行，並在桃園市蘆竹區一處土地公廟旁尋獲爆閃燈。

對此簡男警詢時坦承不諱，首度開庭男子被依竊盜罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。但事後男子不服上訴，稱自己沒有竊盜，當天經過捷運站，看到數支警示燈，其中一支倒在地上，想到回家途中有個路口迫切需要這個警示燈，就把它帶到蘆竹一個土地公廟旁邊擺放，警示來車使用，並非占為己用，而且爆閃燈之後也交回桃捷公司。

但法官認為，簡男未取得桃捷公司同意，恣意取走桃捷所有的爆閃燈，把燈擅自放在想放的地點，就已構成竊盜罪要件，至於簡男並未將爆閃燈帶回家或變賣獲利，僅涉及對爆閃燈的贓物處分行為；另爆閃燈經桃捷公司取回，僅是簡男偷竊爆閃燈經合法發還桃捷公司，與已成立的竊盜犯行沒有關係，上訴應予駁回。

桃園一名男子撿機捷A10山鼻站的爆閃燈回家附近路口裝，辯「警示人車」仍被判竊盜罪。圖／桃捷公司提供
桃園一名男子撿機捷A10山鼻站的爆閃燈回家附近路口裝，辯「警示人車」仍被判竊盜罪。圖／桃捷公司提供

桃捷 竊盜 桃園機場

延伸閱讀

年近6旬男性侵國中女網友 上訴後認罪和解獲緩刑

誰是幸運兒？機捷明迎第1.5億乘客 桃捷：這5年運量像拋皮球

爆閃燈可能造成用路人視線疲勞 台南市將不再採購

張善政挨批神隱 桃市府反酸鄭運鵬：生意做千里到對岸去

相關新聞

廢爐渣遇水爆炸燒死移工又釀火警 煉鋼廠幹部被判刑

海光煉鋼廠去年9月20日發生爆炸，檢警調查後，發現是廢爐渣與積水發生水蒸氣爆炸釀災，當時駕駛怪手的越南籍黃姓移工被活活燒...

嫌路口暗！男撿機捷爆閃燈回去裝 喊冤警示人車仍被罰

桃園一名簡姓男子日前經過桃園機捷A10山鼻站，想到回家途中有個路口燈光暗，索性將放在地上的爆閃燈撿回去裝在路口用。事後機...

老翁違規右轉拒檢 嘉警攔停撞上機車老翁癱瘓 判國賠299萬

嘉義縣有名80歲的陳姓老翁，騎機車行經義竹鄉產業道路時，被布袋分局吳姓員警發現紅燈違規右轉，吳員開警備車攔停取締，卻意外...

高虹安涉詐領助理費案 北院27日開庭

台北地方法院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，9、10月間陸續傳喚高虹安及4名助理，合議庭訂於12月27日下午2時30分...

莽男因行車糾紛 超車擋道還丟礦泉水吃官司

梁姓男子於去年8月間，駕駛轎車行經台南市永康區大灣路巷口，因與蘇姓男子駕駛自小貨車發生行車糾紛，竟涉嫌將轎車從自小貨車右...

警界明日之星 58歲警官肝癌驟逝 同僚惋惜

曾任彰化縣員林、鹿港警分局長的台中市警局督察唐念舜22日傳出因肝癌過世，享年58歲，消息傳出，讓昔日同事相當不捨，警界表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。