聽新聞
test
0:00 / 0:00
嫌路口暗！男撿機捷爆閃燈回去裝 喊冤警示人車仍被罰
桃園一名簡姓男子日前經過桃園機捷A10山鼻站，想到回家途中有個路口燈光暗，索性將放在地上的爆閃燈撿回去裝在路口用。事後機捷人員發現報警，男子遭逮被依竊盜罪判罰拘役30日；但他不服稱自己沒有占為己有，是為了「警示人車」才拿走，法官認為恣意拿走桃園機捷所有的爆閃燈，就已構成竊盜條件，因此駁回上訴。
判決書指出，簡男今年1月24日凌晨2點多，開車至桃園機場捷運A10山鼻站，徒手竊取桃捷公司擺放在後方停車場的爆閃燈，一組含密碼鎖頭價值要新台幣6978元，得手後開車逃離。山鼻站副站長察覺遭竊後報案，經警方調閱監視器發現簡男犯行，並在桃園市蘆竹區一處土地公廟旁尋獲爆閃燈。
對此簡男警詢時坦承不諱，首度開庭男子被依竊盜罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。但事後男子不服上訴，稱自己沒有竊盜，當天經過捷運站，看到數支警示燈，其中一支倒在地上，想到回家途中有個路口迫切需要這個警示燈，就把它帶到蘆竹一個土地公廟旁邊擺放，警示來車使用，並非占為己用，而且爆閃燈之後也交回桃捷公司。
但法官認為，簡男未取得桃捷公司同意，恣意取走桃捷所有的爆閃燈，把燈擅自放在想放的地點，就已構成竊盜罪要件，至於簡男並未將爆閃燈帶回家或變賣獲利，僅涉及對爆閃燈的贓物處分行為；另爆閃燈經桃捷公司取回，僅是簡男偷竊爆閃燈經合法發還桃捷公司，與已成立的竊盜犯行沒有關係，上訴應予駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言