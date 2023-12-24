嫌路口暗！男撿機捷爆閃燈回去裝 喊冤警示人車仍被罰

桃園一名簡姓男子日前經過桃園機捷A10山鼻站，想到回家途中有個路口燈光暗，索性將放在地上的爆閃燈撿回去裝在路口用。事後機捷人員發現報警，男子遭逮被依竊盜罪判罰拘役30日；但他不服稱自己沒有占為己有，是為了「警示人車」才拿走，法官認為恣意拿走桃園機捷所有的爆閃燈，就已構成竊盜條件，因此駁回上訴。

判決書指出，簡男今年1月24日凌晨2點多，開車至桃園機場捷運A10山鼻站，徒手竊取桃捷公司擺放在後方停車場的爆閃燈，一組含密碼鎖頭價值要新台幣6978元，得手後開車逃離。山鼻站副站長察覺遭竊後報案，經警方調閱監視器發現簡男犯行，並在桃園市蘆竹區一處土地公廟旁尋獲爆閃燈。

對此簡男警詢時坦承不諱，首度開庭男子被依竊盜罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。但事後男子不服上訴，稱自己沒有竊盜，當天經過捷運站，看到數支警示燈，其中一支倒在地上，想到回家途中有個路口迫切需要這個警示燈，就把它帶到蘆竹一個土地公廟旁邊擺放，警示來車使用，並非占為己用，而且爆閃燈之後也交回桃捷公司。