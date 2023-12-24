老翁違規右轉拒檢 嘉警攔停撞上機車老翁癱瘓 判國賠299萬
嘉義縣有名80歲的陳姓老翁，騎機車行經義竹鄉產業道路時，被布袋分局吳姓員警發現紅燈違規右轉，吳員開警備車攔停取締，卻意外發生碰撞，老翁終身癱瘓，家屬聲請國賠，嘉義地院審理後，認為員警應注意而未注意造成過失，縣警局應賠償老翁及其家屬，總共299萬餘元，可上訴。
2020年9月11日吳員駕駛警備車行經嘉義縣義竹鄉一處產業道路時，發現陳姓老翁騎機車紅燈違規右轉，要上前攔停取締，但吳員多次以鳴按喇叭、警報器等方式示警攔停，副駕駛座員警也以大聲呼喊停車，但老翁沒有停車繼續前行，吳員懷疑涉及酒駕或是通緝犯，於是前進向右切換車道至機車前方，造成機車撞上警備車，老翁因而受傷送醫，醫院診斷老翁顱內出血、顏面骨骨折、肋骨骨折等傷害，治療後，終身癱瘓，家屬向嘉義縣警局聲請國家賠償，包括醫療費、終身看護費、精神慰撫金等800多萬元。
嘉義地院審理，車禍事故經送鑑定結果，吳員駕駛警備車向前行駛，同時由左向右靠，欲迫使老翁所騎的機車停車時，而撞擊機車，攔車取締失敗，吳員過失屬於應注意而未注意；老翁的駕照已遭吊銷，騎機車不服被攔車取締，應停車而未停車，同為肇事原因。
法官審酌，吳員雖然有權利行使攔停行為，仍應依相關法令為之，但吳員應注意而未注意導致老翁終身癱瘓；依據公務員行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任，判嘉義縣警局應賠償老翁214萬5099元、妻子25萬元，4名子女各15萬元，可上訴。
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