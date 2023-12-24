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中投公司被認定為國民黨附隨組織 請求再審遭駁

中央社／ 台北24日電

中央投資公司不服黨產會於民國105年間，認定其和欣裕台為國民黨附隨組織，經提起行政訴訟敗訴確定後，以原確定判決有漏未斟酌重要證據，請求再審。法院日前駁回。可上訴。

全案緣於，黨產會於民國105年11月2日作出黨產會成立以來第1個行政處分，認定中央投資股份有限公司、欣裕台為中國國民黨的附隨組織。中投公司不服這項處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分，敗訴確定。

依據台北高等行政法院判決，中投公司主張，法院在原確定判決漏未調查斟酌重要證據，且足以影響判決，因此請求再審。

這項證據是指，另案行政訴訟，即中投公司不服向黨產會申請，許可公開標售其名下欣光華公司100%轉投資的孫公司中投BVI公司所持有的台貿公司全部股權，遭否准而興訟的案子。

中投主張，黨產會在另案審理期間自承中投公司的全部子、孫公司也均受國民黨實質控制，明顯已將本件原處分效力擴大至子、孫公司。

北高行審理後認定，原確定判決均有一致論明，關於黨產條例相關規定所指實質控制關係的認定，如政黨得以支配特定法人的人事、財務或業務經營的重要事項，即足以認定此法人為政黨的附隨組織；另也敘明原處分內容，並未就中投公司全部子、孫公司認定為附隨組織等情形，本件原處分並無違誤。

北高行認定，本件中投公司請求再審，並無理由，日前判決駁回。可上訴。

黨產會 國民黨

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