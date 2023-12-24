莽男因行車糾紛 超車擋道還丟礦泉水吃官司

梁姓男子於去年8月間，駕駛轎車行經台南市永康區大灣路巷口，因與蘇姓男子駕駛自小貨車發生行車糾紛，竟涉嫌將轎車從自小貨車右後方超前至車前方後緊急煞車，還將車窗搖下向自小貨車丟擲礦泉水瓶，妨害蘇行車權利。台南地院依梁觸犯強制罪，判處拘役20天，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出，梁姓男子（40歲）於去年8月24日清晨5點多，駕駛轎車因與蘇男自小貨車發生行車糾紛，竟行駛到台南市永康區大灣路1044巷巷口，將駕駛車輛自蘇智駕駛車輛右後方超前至車前方後緊急煞車，並將車窗搖下向蘇駕駛車輛丟擲礦泉水瓶，以此方式妨害蘇平穩行車權利。