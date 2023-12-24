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高虹安涉詐領助理費案 北院27日開庭

中央社／ 台北24日電

新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
台北地方法院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，9、10月間陸續傳喚高虹安及4名助理，合議庭訂於12月27日下午2時30分再次召開準備程序庭，傳喚高虹安及3名認罪助理到庭。

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院於今年9月25日、10月2日、11日先後傳喚5名被告進行準備程序。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文、高虹安則否認犯罪。

高虹安辯稱，從未要求黃惠玟虛報、浮報助理酬金或加班費，助理的加班費都是實際勞務所得，加班時數超過申報的時數，甚至超過上限，助理費申報後撥入助理帳戶，並無不實。

北院訂於12月27日下午2時30分再次召開準備程序庭，傳喚高虹安與認罪的黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷一起出庭，並於明年1月間傳喚王郁文到庭。

另外，高虹安不滿男子陳時奮在臉書粉專「翁達瑞」貼文，指她遭指導教授除名，提告加重誹謗罪獲不起訴，陳男向北院自訴誣告罪。北院於10月間傳喚高虹安、陳時奮出庭。12月27日上午將再傳喚高虹安到庭。

高虹安 加班費 王郁文

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