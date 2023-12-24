警界明日之星 58歲警官肝癌驟逝 同僚惋惜

曾任彰化縣員林、鹿港警分局長的台中市警局督察唐念舜22日傳出因肝癌過世，享年58歲，消息傳出，讓昔日同事相當不捨，警界表示，總統大選後，高階警官即將有年度大調動，3線1星的唐念舜原各界看好，突然離世，讓人惋惜痛失英才。

唐念舜是彰化人，基層員警出身，曾任南投縣警局中興分局長、彰化縣警局鹿港、員林分局長，任內督導有方、激勵士氣，偵破大型幫派暴力圍事、恐嚇取財犯罪組織集團、改造槍械工具、毒品案等，2018年升任南投縣警局主秘，2021年再調升台中市警局督察，被視為警界明日之星。

唐念舜任員林警分局長時，曾以自身經歷鼓勵基層說，他是警專第四期畢業，一路從基層警員做起，到擔任分局長，勉勵基層學弟不要看輕自己，在任何崗位上只要戮力從公一定可以出人頭地，也期勉大家「多充實專業領域，相信每個人未來前途是不可限量」，當時勉勵的話語還放在員林警分局臉書官網上，如今看來讓人不勝唏噓。