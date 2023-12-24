快訊

南韓5歲萌女娃逛台灣大賣場 1舉動融化眾人心：天使小孩

浴血二戰完成25次轟炸任務 超夯戰機B-17如何立功搶風頭？

從走路姿態和速度就能看出問題 這群人罹患失智症風險高2.5倍

工作40年退休後罹患淋巴癌 中油被討430萬元標靶治療費

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在中油煉製事業部服務的方姓男子，2017年退休後不久卻診斷出罹患淋巴癌，方男在中油任職40年，懷疑是長期接觸丁二烯才導致職業傷害，認為是「職業病」，向中油提告索賠430萬餘元標靶藥物治療費，但法院審理後，以難證明癌症與丁二烯有關，判方男敗訴。

判決指出，方男1977年7月起在中油任職，於煉製事業部化驗室擔任有機化學品化驗員，但1990年起因鼻子感到不適，隔年請調到總務室工作，服務至2017年3月屆齡退休。

但方男退休後不久，卻診斷出罹患淋巴癌，他質疑是當年在化驗室長期接觸丁二烯罹癌，害他現在每月得花21萬元服用標把藥物治療，屬於職業病，因療程要20個月，合計向中油請求430萬元標靶藥物治療費。

中油挨告後反駁，稱方男只擔任化學品檢驗技術員12年，往後28年職涯都不曾從事檢驗工作，且他在化驗室，也無法確認是否曾接觸丁二烯，其他同事也沒人罹患淋巴癌，他罹癌原因應與工作環境無關。

橋頭地院審理時，法官去函醫院詢問，院方也無法確認方男罹患得癌症，是否與工作暴露有關，且方男診斷證明書上，雖自述工作暴露史，但醫師也載明「仍須調查相關工作暴露是否有關聯性」。

方男雖提出勞動部公告的「增列勞工保險職業病種類項目」，雖表記丁二烯會導致淋巴癌，但法官認為，該項目記載的職業環境為「使用、處理、製造丁二烯或暴露於其蒸氣之工作場所」，無從佐證方男在中油任職有無接觸丁二烯，劑量是否足以引發癌症。

另外，方又舉另名同事離職後也罹患淋巴癌，但該名同事並非化驗室員工，工作環境跟方男不同，因方男未提出工作環境會引發淋巴癌的事證，法官認為無法作為職業病的參考，最終判他敗訴。

中油廠區示意圖。圖／讀者提供
中油廠區示意圖。圖／讀者提供

中油 淋巴

延伸閱讀

ECFA中止12項化學品 中油：無直接影響、間接影響有限可控

出遊台東池上別忘了！ 中油這處特色公廁獲頒特優獎

緩解秋冬血荒 中油澎湖營業處發起捐血活動

獨／中油冰水機案廠商全招求緩刑 徐漢貪790萬手法揭秘

相關新聞

廢爐渣遇水爆炸燒死移工又釀火警 煉鋼廠幹部被判刑

海光煉鋼廠去年9月20日發生爆炸，檢警調查後，發現是廢爐渣與積水發生水蒸氣爆炸釀災，當時駕駛怪手的越南籍黃姓移工被活活燒...

招攬里長出遊涉大陸介選 基隆收押里長抗告改50萬交保

基隆地檢署偵辦大陸疑資助赴陸旅遊介選案，14日遭收押的信義區孝岡里長吳石金不服提出抗告，高等法院撤銷發回更裁，基隆地方法...

工作40年退休後罹患淋巴癌 中油被討430萬元標靶治療費

曾在中油煉製事業部服務的方姓男子，2017年退休後不久卻診斷出罹患淋巴癌，方男在中油任職40年，懷疑是長期接觸丁二烯才導...

3歲女童隨母入泳池戲水溺斃 救生員賠50萬元獲2年緩刑

41歲郭男去年8月在屏東恆春鎮內某游泳池擔任晚班救生員，他未遵循規定禁止女同事的3歲女兒入場，也未盡監看泳客責任，造成女...

借牌讓他公司取得公部門標案 出借職員及公司同樣慘了

桃市維廣資訊公司祁姓負責人及曾姓職員，為取得桃市消防局「103年防救災高倍率影像監控系統建置採購案」，經消防局吳姓技士建...

督察員站旁邊3分鐘都沒發現 台中警偷懶滑手機記2申誡

台中大雅分局李姓警員去年九合一大選當天負責投開票所警衛勤務，卻2度被督察員發現擅離崗位，整個人窩在投開票所內角落滑手機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。