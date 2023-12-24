工作40年退休後罹患淋巴癌 中油被討430萬元標靶治療費

曾在中油煉製事業部服務的方姓男子，2017年退休後不久卻診斷出罹患淋巴癌，方男在中油任職40年，懷疑是長期接觸丁二烯才導致職業傷害，認為是「職業病」，向中油提告索賠430萬餘元標靶藥物治療費，但法院審理後，以難證明癌症與丁二烯有關，判方男敗訴。

判決指出，方男1977年7月起在中油任職，於煉製事業部化驗室擔任有機化學品化驗員，但1990年起因鼻子感到不適，隔年請調到總務室工作，服務至2017年3月屆齡退休。

但方男退休後不久，卻診斷出罹患淋巴癌，他質疑是當年在化驗室長期接觸丁二烯罹癌，害他現在每月得花21萬元服用標把藥物治療，屬於職業病，因療程要20個月，合計向中油請求430萬元標靶藥物治療費。

中油挨告後反駁，稱方男只擔任化學品檢驗技術員12年，往後28年職涯都不曾從事檢驗工作，且他在化驗室，也無法確認是否曾接觸丁二烯，其他同事也沒人罹患淋巴癌，他罹癌原因應與工作環境無關。

橋頭地院審理時，法官去函醫院詢問，院方也無法確認方男罹患得癌症，是否與工作暴露有關，且方男診斷證明書上，雖自述工作暴露史，但醫師也載明「仍須調查相關工作暴露是否有關聯性」。

方男雖提出勞動部公告的「增列勞工保險職業病種類項目」，雖表記丁二烯會導致淋巴癌，但法官認為，該項目記載的職業環境為「使用、處理、製造丁二烯或暴露於其蒸氣之工作場所」，無從佐證方男在中油任職有無接觸丁二烯，劑量是否足以引發癌症。