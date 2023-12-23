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彰化里長疑受招待介選 檢方約談2被告交保

中央社／ 彰化23日電

彰化和美鎮糖友里長何吉盛曾帶領和美鎮多名里長赴中旅遊，被檢舉接受落地招待介選，彰化檢方昨天發動第2波搜索，訊問劉姓及黃姓被告，訊後諭知以新台幣10萬及5萬元交保。

連任3屆糖友里長的何吉盛，曾帶領多名和美鎮里長前往重慶旅遊，疑有落地招待情事，6天報價約新台幣1萬6000元，被統戰及介選，可能已違反反滲透法，台灣彰化地方檢察署偵辦此案，12日約談何吉盛等22人，向彰化地院聲請羈押何吉盛，不過法院裁定無保請回。

彰化地檢署今天發布新聞說明，檢方昨天再度執行搜索行動，通知劉姓、黃姓被告等10人到案，檢察官訊問後，認為被告劉男及黃男涉嫌違反總統副總統選舉罷免法投票行賄以及違反反滲透法，犯嫌重大，然尚無羈押之必要，分別諭知劉男10萬元交保，黃男5萬元交保。

檢方指出，劉男及黃男涉嫌以落地食宿招待之不正利益，招攬民眾赴陸接受有對價性之賄賂介入選舉，企圖影響選舉公平性及結果，已違反選罷法等相關法令。

彰化

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