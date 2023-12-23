刑事局：假民調招待旅遊頻傳 小心中共介選手段

刑事局今天表示，中共近期頻以假民調、招待旅遊等手段介選，除加強查辦、全力防堵，呼籲民眾提高警覺，收到選舉訊息應多查證，受邀赴中國旅遊要注意，若接受接待恐違法。

刑事局發布新聞資料指出，隨著2024年選舉進入最後階段，中共介選方式愈來愈多元，除假新聞、資訊戰，近期更透過特殊管道資助特定民調公司及個人偽造民調，企圖利用假民調操弄輿論風向，或以招待村長、里長等地方基層公職人員及民眾赴中國旅遊，鼓吹支持特定候選人，企圖影響明年選舉。

刑事局表示，民眾判別民調真偽，可先查明源頭，包含查證民調公司或此媒體單位是否有民調計畫，若是選前才出現的民調公司所公布民調結果，且未提供民調數據及原始統計資料，應留意此調查結果可能為惡意造假。

刑事局指出，接受中共指示、委託或資助製造假民調，可能涉及反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪責；民眾若任意轉傳未證實訊息，也會觸法。

刑事局表示，近期頻繁出現假借社區考察、宗教、藝術文化交流等名義，延攬村里長或透過台商、新住民團體負責人招待國人赴中國旅遊，期間會有中國官方人士出面要求民眾返國後，鼓吹他人支持特定政黨或候選人。

刑事局指出，民眾若接受招待，恐涉反滲透法及刑法第143條規定等罪嫌，若行前不知情，落地後才知有此狀況，可在返台後，盡速檢具相關事證向檢警檢舉，或撥法務部檢舉專線，檢舉境外勢力介選，可獲新台幣2000萬元獎金。

刑事局表示，有關中共近期頻繁利用各種手段影響選舉，警方除加強查辦、全力防堵，並呼籲民眾提高警覺中共介選手段，接獲選舉訊息應多查證、受邀旅遊要注意。